Як швидко зарядити мобільний телефон: дієві лайфхаки

Дієві способи, які допоможуть швидше зарядити смартфон.

У період бойових дій особливо важливо, аби телефон завжди був поряд.

Саме за допомогою гаджетів більшість зараз дізнається інформацію про повітряні тривоги та загальну ситуацію в Україні.

Часто буває, що розряджається смартфон у найменш відповідний момент, а в умовах бойових дій у нас просто немає кількох годин для його підзарядки.

Тоді ми шукаємо по всіх знайомих портативний блок або просто молимось над телефоном, сподіваючись на те, що це його швидше оживить.

Аби такого з тобою не траплялось, Ранок у Великому Місті розповість про дієві методи, що допоможуть зарядити пристрій якомога швидше.

Зарядка телефону від ноутбука — чудова можливість, якщо поблизу немає розетки.

Але кількість струму, яку телефон буде отримувати від USB-роз’єму, — ніщо, в порівнянні з тим, що може запропонувати настінна розетка.

Також варто наголосити, що для зарядки краще використовувати той кабель, який іде в комплекті з телефоном або, принаймні, є його надійною заміною.

Про цей пункт у жодному випадку не варто забувати.

Ну, звісно, якщо не хочеш сидіти годинами над своїм телефон, поки він відновлює сили.

В іншому випадку, він буде заряджатися довго.

Режим літака — не лише про літаки!

Це, перш за все, один з найефективніших способів швидко змусити твій телефон ожити.

Він полягає в обмеженні кількості енергії, яку той буде витрачати, поки заряджається.

Якщо ти не очікуєш важливих дзвінків, то можеш залишитись у “авіарежимі” і після зарядки.

Відключений від зовнішнього світу, акумулятор буде виснажуватися набагато повільніше.

Так, ми знаємо, що цей пункт не з легких.

Але збери всю свою волю і не піддавайся спокусі перевіряти пристрій кожні п’ять хвилин, щоб дізнатися, наскільки високий рівень заряду батареї.

Надмірна цікавість і нетерплячка вповільнять процес зарядки.

Ну, якщо попередній пункт тобі дається дуже важкою, то вдайся до більш радикального, але не менш ефективного способу — вимкни свій телефон на час зарядки.

Так ти не зможеш прочитати СМС, отримати якесь чергове сповіщення і проглянути стрічку новин.

А, отже, подаруєш своєму коханому смартфончику повноцінний відпочинок.

Не сумнівайся — він тобі віддячить прискореним процесом зарядки.

Поки телефон “оживляється”, знайди альтернативне джерело важливої інформації.

Це може здаватися чимось неймовірним, проте технологія швидкої зарядки є реальною і перевіреною на ділі.

Щоправда, не всі смартфони можуть підтримувати цю функцію. Але почитай про свій більше — можливо, він до них не відноситься.

Зазвичай такий режим увімкнути можна в налаштуваннях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підготувати свій телефон до роботи без інтернету й зв’язку.

Головне фото: Pixabay

