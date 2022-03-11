Екстрена реанімація. Що робити, якщо телефон упав у воду?

Як діяти, коли телефон упав у воду: покрокова інструкція.

Телефони вже давно стали невід’ємною частиною нас.

Вони містять у собі засоби комунікації, платіжні карти, електронні квитки, спогади, ліхтарик і ще сотні інших необхідних речей.

А під час війни залишатися на зв’язку стало надважливо.

Але несправність гаджету ставить все це під ризик.

Ранок у Великому Місті розповідає, як повернути до життя “телефон-потопельник”, навіть якщо поруч немає сервісного центру.

Що робити, якщо телефон упав у воду?

Вимкни телефон

Витягнувши свій смартфон із води, насамперед, його необхідно вимкнути.

Це варто зробити для того, щоб із ладу не вийшла мікросхема.

Навіть слабкий електричний імпульс, який через крапельки води передасться не туди, куди потрібно, може це спричинити.

А заміною таких-от нежиттєздатних мікросхем жоден сервіс-центр займатися не буде.

Витягни батерею і сімки

Наступне, що тобі треба зробити — це витягнути зі смартфону батерею.

Без джерела живлення ніякі електричні імпульси всередині смартфона не виникнуть і до його псування не приведуть.

Щоправда, така привілегія доступна лише власникам Android.

Користувачам iOS доведеться просто вимкнути телефон і витягнути з нього сімки та карту пам’яті.

Вони теж можуть зіпсуватися від надмірної вологи.

Залиши його в спокої

Зніми з телефона чохол, кришки, заглушки, щоб максимально відкрити для вентиляції нутрощі телефону.

А опісля просто залиши його в спокої.

Вгамуй своє хвилювання і борися зі спокусою якнайшвидше увімкнути телефон і перевірити його працездатність.

Цим ти тільки нашкодиш.

Жодних фенів

Не завжди фен — це рішення проблеми надмірної вологи.

Із телефоном так не працює.

Окрім того, що гаряче повітря може йому зашкодити, ти ще й даремно годуватимеш себе ілюзіями.

На системній платі повнісінько затишних місць, де можуть надовго сховатися крапельки води.

І, якщо ти будеш їх сушити і трусити, вони там лише надійніше закріпляться.

Контейнер із рисом

Ми обіцяли екстренну реанімацію. Ось же вона.

Здійснивши всі попередні маніпуляції, поклади свій телефон у харчовий рис, попередньо обгорнувши його сухою серветкою.

Рис або силікагель, який можна зустріти у коробках з новим взуттям, добре вбирають вологу.

Це підійде лише для тих, хто “втопив” телефон саме у воді, а не у каві, пиві чи томатному соці.

Сервісний центр

Яким би вигідним не здавався нам спосіб із рисом, варто розуміти — він не вирішать проблему повністю.

Тому поспішай у сервісний центр.

Фахівці проведуть діагностику і допоможуть очистити телефон від залишків води та солей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ремонт техніки по гарантії.

Фото: Pexels

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