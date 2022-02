Як підготувати свій телефон до роботи без інтернету й зв’язку

У період бойових дій дуже важко, проте вкрай важливо зберігати спокій та готувати себе до будь-якого перебігу подій.

У сучасній реальності все наше життя уміщається в один невеликий смартфон.

З його допомогою ми спілкуємося з друзями, дізнаємося про найважливіші події, розважаємося й робимо покупки.

Під час війни телефон також може стати незамінним помічником.

Розповідаємо, як підготувати свій гаджет до роботи, якщо раптом зникнуть інтернет та зв’язок.

Під час небезпеки вкрай важливо підтримувати контакт із близькими.

Встановіть собі спеціальний месенджер, який дозволяє листуватися офлайн.

Такі додатки допомагають відправляти повідомлення через Bluetooth.

Звісно, написати в іншу країну або в інше місто взагалі без інтернету у вас не вийде, та краще бути готовими до всього й перестрахуватися.

Існують навіть спеціальні програми, що перетворюють телефон на рацію.

Одна з таких — Two Way. Додаток не вимагає реєстрації від користувачів.

Одразу після встановлення слід під’єднатися до будь-якого каналу й поділитися ним із людиною, що потім зможе підтримувати зв’язок із вами.

Щоб співрозмовник почув вас, треба затиснути кнопку “Talk” і дочекавшись відповідного сигналу, почати говорити.

Неймовірно важливо орієнтуватися на будь-якій місцевості й знати про всі укриття у своєму місці.

Не забудьте скачати додатки, що дозволяють завантажувати детальні карти місцевості без доступу до інтернету.

Просто встановіть Google карти, відійдіть у свій обліковий запис та натисніть на “офлайн мапи”.

У додатку можна масштабувати розмір карти й навіть обирати опцію “Супутникове зображення”.

У часи без зв’язку й інтернету важливо мати джерело інформації, щоб у разі відновлення мережі мати змогу дізнатися про зміни в країні.

Саме тому варто обрати в налаштуваннях заздалегідь опцію “Режим енергоощадження” й потурбуватися про додатковий пристрій, що зможе живити ваш мобільний.

Зарядіть портативний блок або комп’ютер, до якого можна під’єднати телефон і підживити батарею мобільного.

Ретельно готуйтеся до будь-якого розвитку подій, і ніяка небезпека не лякатиме вас!

Фото: Pexels

