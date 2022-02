Біля басейну із собакою: Гайді Клум подилась гарячим відео

Відома 48-річна німецька супермодель, зірка 90-х Гайді Клум вкотре засвітила своє тіло в бікіні ….

Відео популярна дівчина виклала на своїй сторінці в Інстаграм.

На ролику вона радісно скаже на зеленій траві біля басейну.

У кадрі модель позує у фіолетовому купальнику, окулярах та модній панамці.

Гайді настільки хотіла передати свою радість через екран, що аж собака на відео втік від неї.

Воно ж не дивно, адже Клум зараз відпочиває поблизу моря.

А це, на секундочку, майже 29 градусів за Цельсієм, тож зірці дійсно не варто сумувати, адже вона перезимовує всі холоди в теплі.

Прихильники таку сміливість оцінили й захвалили фігуру Гайді в коментарях.

За 2 дні допис назбирав понад 93 тисячі лайків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про фото Гайді Клум у відвертій сукні.

Фото: heidiklum

