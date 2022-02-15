Біля басейну із собакою: Гайді Клум подилась гарячим відео

Відома 48-річна німецька супермодель, зірка 90-х Гайді Клум вкотре засвітила своє тіло в бікіні ….
Відео популярна дівчина виклала на своїй сторінці в Інстаграм.
На ролику вона радісно скаже на зеленій траві біля басейну.
У кадрі модель позує у фіолетовому купальнику, окулярах та модній панамці.
Гайді настільки хотіла передати свою радість через екран, що аж собака на відео втік від неї.
Воно ж не дивно, адже Клум зараз відпочиває поблизу моря.
– 84 градуси по Фаренгейту, – коротко написала під потом Гайді.
А це, на секундочку, майже 29 градусів за Цельсієм, тож зірці дійсно не варто сумувати, адже вона перезимовує всі холоди в теплі.
Прихильники таку сміливість оцінили й захвалили фігуру Гайді в коментарях.Також по темі: Гайді Клум подражнила фанатів пікантним відео "Бойовий" макіяж. Гайді Клум показала фото 30-річної давності На ручках Санти. Гайді Клум потішила фанатів смішиним фото у образі єгипетської цариці
За 2 дні допис назбирав понад 93 тисячі лайків.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про фото Гайді Клум у відвертій сукні.
Фото: heidiklum