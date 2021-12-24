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ICTV Ранок 24.12.2021 19:15
24.12.2021 19:15
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“Бойовий” макіяж. Гайді Клум показала фото 30-річної давності

“Бойовий” макіяж. Гайді Клум показала фото 30-річної давності

Відома 48-річна німецька супермодель Гайді Клум показала архівне фото.

Цей знімок зірка опублікувала в своєму Інстраграм.

Хайді вирішила показати фото з юності, на якому робила “бойовий”.

17 – років мрію стати моделю. Трохи підвела губи олівцем, – прокоментувала свої архівні знімки Клум.

Модель вимкнула коментарі під постом.

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Нагадаємо, раніше Гайді Клум показала фото у образі цариці

Фото: heidiklum

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Теги: інстаграм зірок, гайді клум, шоу-бізнес
24.12.2021 19:15



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