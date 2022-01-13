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ICTV Ранок 13.01.2022 20:20
13.01.2022 20:20
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Без білизни. Гайді Клум показала фото у відвертій сукні

Без білизни. Гайді Клум показала фото у відвертій сукні

48-річна німецька топмодель та акторка Гайді Клум показала ідеальну фігуру.

Зірка виклала знімок в свій Інстаграм.

На фото занменитість позує в яскраво-жовтій сукні з відкритою спиною.

Сукню модель, яка тримається на шнурівках, одягнула на голе тіло.

Волосся Гайді вирішила залишити розпущеним.

Коментарі під дописом, як завжди, приховані.

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Нагадаємо, раніше ми показували фото Гайді Клум у юності.

Фото: heidiklum

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Теги: інстаграм зірок, гайді клум, шоу-бізнес
13.01.2022 20:20



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