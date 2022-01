Без білизни. Гайді Клум показала фото у відвертій сукні

48-річна німецька топмодель та акторка Гайді Клум показала ідеальну фігуру.

Зірка виклала знімок в свій Інстаграм.

На фото занменитість позує в яскраво-жовтій сукні з відкритою спиною.

Сукню модель, яка тримається на шнурівках, одягнула на голе тіло.

Волосся Гайді вирішила залишити розпущеним.

Коментарі під дописом, як завжди, приховані.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували фото Гайді Клум у юності.

Фото: heidiklum

