Слава Камінська про пластичні операції, розпад “НеАнгелів” та подарунки від чоловіків. Ексклюзив | 33 за 3

“10 з 10”, — так оцінила себе як співачка Слава Камінська.
Про це співачка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
Майже рік тому стало відомо, що популярний гурт “НеАнгели”, однією з учасниць якого була Слава Камінська, офіційно розпався.
На запитання Олександри Кучеренко про головну причину завершення діяльності дуету Слави і Вікторії, співачка відповіла:
— У нашого продюсера закінчились, видимо, можливості та бажання працювати з колективом.
Тепер же Слава Камінська виспупаж як сольна виконавиця.
Олександра Кучеренко запитала, чому Юрій Нікітін, не взяв співачок продюсувати як окремий проект:
— Не влаштували проценти.
І додає, що як тільки гурт розпався видихнула.
Ведуча також запитала про найпопулярніше питання, яке ставлять Славі, відповідь була така:
— Чи робила груди.
Також Кучеренко отримала ствердну відповідь на запитання про те, чи робила артистка хірургічні втручання по зміні зовнішнього вигляду.
Також співачка зізналась, що головною слабкістю її є чоловіки.
Нагадаємо, що у 2019 році Слава та пластичний хірург Едгар Камінські оголосили про розлучення.
Нині ж співачка не розголошує подробиць особистого життя.
Однак розповіла, що отримувала від чоловіків автомобілі у подарунок та, навіть, нерухомість.Також по темі: ONUKA про Євробачення, гонорари та роботу з чоловіком – ІНТЕРВ’Ю | 33 ЗА 3 Олеся Жураківська про рівень українського кіно, гонорари та Зеленського – ІНТЕРВ’Ю | 33 ЗА 3 Сергій Лиховида про роботу ведучим, гонорари та життя на два міста. Ексклюзив | 33 за 3
За що б вибачилась перед своїми дітьми?
Чи пішла б заміж за Едгара Камінського вдруге?
Коли було найбільшболяче?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше у рамка рубрики 33 за 3 інтерв’ю дала Ксенія Мішина.
Фото: babaslavka