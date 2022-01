Слава Камінська про пластичні операції, розпад “НеАнгелів” та подарунки від чоловіків. Ексклюзив | 33 за 3

“10 з 10”, — так оцінила себе як співачка Слава Камінська.

Про це співачка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

Майже рік тому стало відомо, що популярний гурт “НеАнгели”, однією з учасниць якого була Слава Камінська, офіційно розпався.

На запитання Олександри Кучеренко про головну причину завершення діяльності дуету Слави і Вікторії, співачка відповіла:

Тепер же Слава Камінська виспупаж як сольна виконавиця.

Олександра Кучеренко запитала, чому Юрій Нікітін, не взяв співачок продюсувати як окремий проект:

І додає, що як тільки гурт розпався видихнула.

Ведуча також запитала про найпопулярніше питання, яке ставлять Славі, відповідь була така:

Також Кучеренко отримала ствердну відповідь на запитання про те, чи робила артистка хірургічні втручання по зміні зовнішнього вигляду.

Також співачка зізналась, що головною слабкістю її є чоловіки.

Нагадаємо, що у 2019 році Слава та пластичний хірург Едгар Камінські оголосили про розлучення.

Нині ж співачка не розголошує подробиць особистого життя.

Однак розповіла, що отримувала від чоловіків автомобілі у подарунок та, навіть, нерухомість.

За що б вибачилась перед своїми дітьми?

Чи пішла б заміж за Едгара Камінського вдруге?

Коли було найбільшболяче?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рамка рубрики 33 за 3 інтерв’ю дала Ксенія Мішина.

Фото: babaslavka

