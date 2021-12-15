ONUKA про Євробачення, гонорари та роботу з чоловіком – ІНТЕРВ’Ю | 33 ЗА 3

“Сумлінна, сувора, принципова, меланхолійна, — так описала себе українська музикантка Ната Жижченко.
Про це фронтвумен гурту ONUKA розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання Кучеренко про те, який найбільший страх подолала, Ната відповіла:
— Страх сольного проекту.
Співачка також зізналась, що інколи бувають погані концерти за які їй соромно.
Багато людей дізнались про Жижченко, побачивши виступ на Євробаченні.
Щоправда, під час телетрансляції в цей момент йшла реклама і це обурило багатьох глядачів.
На запитання, чи не образилась, вокалістка відповіла:
— Для мене це спрацювало як комбо успіху.
Також додає, що цей виступ проглянуло набагато більше людей загалом, ніж подивились би по телевізору.
Цей перформанс приніс гурту велику популярність і компанії та бренди почали звертати на них увагу.
Так, одна з найвідоміших пісень гурту, Vidlik, лунала у багатьох рекламних роликах.
За словами співачки, реклама мобільного оператора була найбільшою, і гонорар за неї був досить відчутний.
Вона також розповіла, на що витратила його:
— На зйомки наступних відео.
До речі, в гурті Ната працює з чоловіком і відверто зізналась, що найважче в їх спільній роботі:
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— Записувати вокал.
Яких традицій дотримується на Новий рік?
Коли українці будуть сортувати сміття?
І що б змінила в столиці?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше у рамка рубрики 33 за 3 інтерв’ю дала Аліна Паш.
Фото: onukaofficial