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ICTV Ранок 15.12.2021 10:14
15.12.2021 10:14
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ONUKA про Євробачення, гонорари та роботу з чоловіком – ІНТЕРВ’Ю | 33 ЗА 3

ONUKA про Євробачення, гонорари та роботу з чоловіком – ІНТЕРВ’Ю | 33 ЗА 3

“Сумлінна, сувора, принципова, меланхолійна, — так описала себе українська музикантка Ната Жижченко.

Про це фронтвумен гурту ONUKA розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Кучеренко про те, який найбільший страх подолала, Ната відповіла:

— Страх сольного проекту.

Співачка також зізналась, що інколи бувають погані концерти за які їй соромно.

Багато людей дізнались про Жижченко, побачивши виступ на Євробаченні.

Щоправда, під час телетрансляції в цей момент йшла реклама і це обурило багатьох глядачів.

На запитання, чи не образилась, вокалістка відповіла:

— Для мене це спрацювало як комбо успіху.

Також додає, що цей виступ проглянуло набагато більше людей загалом, ніж подивились би по телевізору.

Цей перформанс приніс гурту велику популярність і компанії та бренди почали звертати на них увагу.

Так, одна з найвідоміших пісень гурту, Vidlik, лунала у багатьох рекламних роликах.

За словами співачки, реклама мобільного оператора була найбільшою, і гонорар за неї був досить відчутний.

Вона також розповіла, на що витратила його:

— На зйомки наступних відео.

До речі, в гурті Ната працює з чоловіком і відверто зізналась, що найважче в їх спільній роботі:

— Записувати вокал.

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Яких традицій дотримується на Новий рік?

Коли українці будуть сортувати сміття?

І що б змінила в столиці?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рамка рубрики 33 за 3 інтерв’ю дала Аліна Паш.

Фото: onukaofficial

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Теги: ONUKA, Олександра Кучеренко, українські зірки
15.12.2021 10:14



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