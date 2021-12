ONUKA про Євробачення, гонорари та роботу з чоловіком – ІНТЕРВ’Ю | 33 ЗА 3

“Сумлінна, сувора, принципова, меланхолійна, — так описала себе українська музикантка Ната Жижченко.

Про це фронтвумен гурту ONUKA розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Кучеренко про те, який найбільший страх подолала, Ната відповіла:

Співачка також зізналась, що інколи бувають погані концерти за які їй соромно.

Багато людей дізнались про Жижченко, побачивши виступ на Євробаченні.

Щоправда, під час телетрансляції в цей момент йшла реклама і це обурило багатьох глядачів.

На запитання, чи не образилась, вокалістка відповіла:

Також додає, що цей виступ проглянуло набагато більше людей загалом, ніж подивились би по телевізору.

Цей перформанс приніс гурту велику популярність і компанії та бренди почали звертати на них увагу.

Так, одна з найвідоміших пісень гурту, Vidlik, лунала у багатьох рекламних роликах.

За словами співачки, реклама мобільного оператора була найбільшою, і гонорар за неї був досить відчутний.

Вона також розповіла, на що витратила його:

До речі, в гурті Ната працює з чоловіком і відверто зізналась, що найважче в їх спільній роботі:

Яких традицій дотримується на Новий рік?

Коли українці будуть сортувати сміття?

І що б змінила в столиці?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Фото: onukaofficial

