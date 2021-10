Сергій Жадан про творчість, Зеленського і жінок: ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“9,5”, — на стільки по десятибальній шкалі Сергія Жадана дратує, коли його називають живим класиком.

Про це український поет, перекладач, фронтмен гуртів Жадан і Собаки та Лінія Маннергейма розповів у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко, чому виступив проти того, щоб його твори були в шкільній програмі, Жадан відповів:

За словами поета, щоб почати заробляти на літературі, йому знадобилося цілих 30 років.

Найбільший свій гонорар Жадан отримав за книгу “Ворошовиловград”.

Найбільше у сучасному суспільстві Сергія Жадана дратує те, що ми не можемо втримати у пам’яті своє “вчора”.

А до наймастштабніших проблем українців відносить безвідповідальність та суспільну інфантильність.

На запитання Олександри Кучеренко, яку б пісню заспівав Зеленському, Жадан відповів, що у нього є така:

Коли Жадан вперше відчув себе поетом?

У яку жінку б ніколи не закохався?

І як би назвав твір про нинішню владу?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка]

