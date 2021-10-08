Сергій Жадан про творчість, Зеленського і жінок: ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“9,5”, — на стільки по десятибальній шкалі Сергія Жадана дратує, коли його називають живим класиком.

Про це український поет, перекладач, фронтмен гуртів Жадан і Собаки та Лінія Маннергейма розповів у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко, чому виступив проти того, щоб його твори були в шкільній програмі, Жадан відповів:

Не хотів би, щоб мою творчість викладали формально.

За словами поета, щоб почати заробляти на літературі, йому знадобилося цілих 30 років.

Найбільший свій гонорар Жадан отримав за книгу “Ворошовиловград”.

Тоді мене нагородили кількома міжнародними преміями. До того ж, книга видавалась у 10 країнах світу, — каже він.

Найбільше у сучасному суспільстві Сергія Жадана дратує те, що ми не можемо втримати у пам’яті своє “вчора”.

А до наймастштабніших проблем українців відносить безвідповідальність та суспільну інфантильність.

На запитання Олександри Кучеренко, яку б пісню заспівав Зеленському, Жадан відповів, що у нього є така:

Вона називається “Вова”. Виконую її вже 2 роки і сподіваюсь, що Президент її десь чув.

Коли Жадан вперше відчув себе поетом?

У яку жінку б ніколи не закохався?

І як би назвав твір про нинішню владу?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рубриці 33 за 3 інтерв’ю дала Анжеліка Терлюга.

Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка]

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