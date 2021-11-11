УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 11.11.2021 10:31
11.11.2021 10:31
Поділитися

Аліна Паш про «пластиковий» шоу-біз, наркотики і себе справжню — ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

Аліна Паш про «пластиковий» шоу-біз, наркотики і себе справжню — ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“Звісно, я хочу дати собі найвищий взірець, тому 10”, — так Аліна Паш оцінила себе як співачку. 

Про це українська реп-виконавиця розповіла в ексклюзивному інтерв’ю 33 за 3 програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко про найскладніший вибір у житті, Аліна відверто відповіла, що це — переїзд з Америки до України.

— Поїхати назад в Україну з Америки, коли в мене там була кохана людина, ніби нова сторінка в житті.

На Батьківщину співачка повернулась заради кар’єри.

За словами виконавиці, колись соромилась себе справжню, бо думала, що це — не круто.

Нагадаємо, Аліна Паш зачитала реп на святкуванні Дня Незалежності, але не всі гарно сприйняли такий перформанс і було багато критики в бік артистки.

Українська співачка розповіла, які висновки зробила з цієї ситуації:

 — Однаково потрібно робити так, як каже серце.

Виконавиця вважає, що український шоу-бізнес  — дещо пластиковий і несправжній.

 — Всі бавляться ще в гоп ца-ца.

Як зізнається Паш, вона пробувала наркотики:

— Було і це — не клас.

Співачка каже, що навіть перед концертом було, що приймала, але це — жахливо.

Також по темі: Тіна Кароль про вокал, чоловіків і зворотній бік популярності — інтерв'ю | 33 за 3 Ніна Матвієнко про політиків, оголений шоу-біз і секрет щасливого шлюбу. Ексклюзив | 33 за 3 Сергій Жадан про творчість, Зеленського і жінок: ексклюзивне інтерв'ю | 33 за 3

Яку максимальну суму витрачала зірка на шопінг?

Яка найулюбленіша українська традиція Паш?

Чого обов’язково навчить свої дітей?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше в рубриці 33 за 3 дала інтерв’ю Аліна Гросу

Фото: alinapash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: 33 за 3, Аліна Паш, Олексій Кучеренко
11.11.2021 10:31



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь