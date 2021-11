Аліна Паш про «пластиковий» шоу-біз, наркотики і себе справжню — ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“Звісно, я хочу дати собі найвищий взірець, тому 10”, — так Аліна Паш оцінила себе як співачку.

Про це українська реп-виконавиця розповіла в ексклюзивному інтерв’ю 33 за 3 програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко про найскладніший вибір у житті, Аліна відверто відповіла, що це — переїзд з Америки до України.

На Батьківщину співачка повернулась заради кар’єри.

За словами виконавиці, колись соромилась себе справжню, бо думала, що це — не круто.

Нагадаємо, Аліна Паш зачитала реп на святкуванні Дня Незалежності, але не всі гарно сприйняли такий перформанс і було багато критики в бік артистки.

Українська співачка розповіла, які висновки зробила з цієї ситуації:

Виконавиця вважає, що український шоу-бізнес — дещо пластиковий і несправжній.

Як зізнається Паш, вона пробувала наркотики:

Співачка каже, що навіть перед концертом було, що приймала, але це — жахливо.

Яку максимальну суму витрачала зірка на шопінг?

Яка найулюбленіша українська традиція Паш?

Чого обов’язково навчить свої дітей?

