Аліна Паш про «пластиковий» шоу-біз, наркотики і себе справжню — ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“Звісно, я хочу дати собі найвищий взірець, тому 10”, — так Аліна Паш оцінила себе як співачку.
Про це українська реп-виконавиця розповіла в ексклюзивному інтерв’ю 33 за 3 програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання Олександри Кучеренко про найскладніший вибір у житті, Аліна відверто відповіла, що це — переїзд з Америки до України.
— Поїхати назад в Україну з Америки, коли в мене там була кохана людина, ніби нова сторінка в житті.
На Батьківщину співачка повернулась заради кар’єри.
За словами виконавиці, колись соромилась себе справжню, бо думала, що це — не круто.
Нагадаємо, Аліна Паш зачитала реп на святкуванні Дня Незалежності, але не всі гарно сприйняли такий перформанс і було багато критики в бік артистки.
Українська співачка розповіла, які висновки зробила з цієї ситуації:
— Однаково потрібно робити так, як каже серце.
Виконавиця вважає, що український шоу-бізнес — дещо пластиковий і несправжній.
— Всі бавляться ще в гоп ца-ца.
Як зізнається Паш, вона пробувала наркотики:
— Було і це — не клас.
Співачка каже, що навіть перед концертом було, що приймала, але це — жахливо.Також по темі: Тіна Кароль про вокал, чоловіків і зворотній бік популярності — інтерв'ю | 33 за 3 Ніна Матвієнко про політиків, оголений шоу-біз і секрет щасливого шлюбу. Ексклюзив | 33 за 3 Сергій Жадан про творчість, Зеленського і жінок: ексклюзивне інтерв'ю | 33 за 3
Яку максимальну суму витрачала зірка на шопінг?
Яка найулюбленіша українська традиція Паш?
Чого обов’язково навчить свої дітей?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше в рубриці 33 за 3 дала інтерв’ю Аліна Гросу
Фото: alinapash