Японська кухня: 10 страв, які точно варто спробувати

Що варто спробувати кожному під час гастрономічної подорожі до Японії чи в ресторані на Батьківщині?

Перше, що спадає на думку, коли згадуєш Японію — суші.

Проте ця країна має ще безліч інших страв, що здатні потішити навіть найвибагливіших гурманів.

За екзотичними й складними для вимови назвами криються справжні шедеври, які змусять тебе з першої ложки полюбити кухню цього народу.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку страв японської кухні, якими неодмінно треба поласувати.

ТОП-10 страв японської кухні, які варто спробувати

Рамен

Одна з найпопулярніших японських страв, яку подають майже в усіх ресторанах світу.

Такий суп сподобається навіть тим, хто ненавидить їх їсти.

Рамен готують із локшини та курячого наваристого бульйону.

Для ще більш насиченого смаку додають м’ясо, зелень та варені яйця.

Любиш страви з перчинкою? Тоді можеш обрати рамен із перцем чилі.

Ніжний смак яєць та локшини й пікантний перець разом створюють неперевершений контраст!

Удон

Японську кухню неможливо уявити без локшини, як українську без борщу.

Попри те, що удон вважають фастфудом, він не нічим не поступається вишуканим ресторанним делікатесам.

Локшину з пшеничного борошна заправляють соєвим соусом.

До неї додають м’ясо, овочі, а також посипають кунжутом.

Май на увазі, цей смаколик доволі солоний, тож запасайся водою перед уживанням і отримуй насолоду від пікантного смаку!

Такоякі

Любиш пиріжки із начинкою?

Тоді неодмінно спробуй японський аналог — такоякі.

Для приготування цього делікатесу начинку з морепродуктів поміщають у тісто, ліплять кульки й обсмажують в олії.

Хрустка скоринка й вишуканий смак морепродуктів нікого не залишать байдужими!

Унагі

Запечений на грилі вугор на подушці з рису відправлять твої рецептори в справжній гастрономічний рай!

Що може бути кращим за класичне поєднання рису й риби?

Аби додати “родзинку”, рис заправляють прянощами й соусами, а готову страву іноді посипають зеленню й кунжутом.

Стейк кобе

М’ясо, яке можна з’їсти навіть без зубів.

До речі, цією стравою варто поласувати саме в Японії, адже м’ясо корів “Вагю” майже не експортується.

Ніжний соковитий стейк, що тане в роті, вартий твоєї уваги!

Зауваж, що ціни на такий стейк кусаються, але заради такої феєрії смаку не шкода витратити й кругленьку суму.

Якіторі

Хто сказав, що в Японії подають виключно рибні страви?

Якіторі — це шашлик з курятини та інших видів м’яса в кисло-солодкому соусі.

Апетитна золотиста скоринка й пікантний смак соковитого м’яса — що ще треба для задоволення?

Онігірі

Милі трикутнички з рису та водоростей сподобаються і діткам, і дорослим.

У класичні онігірі кладуть начинку з тунця або іншої риби.

Їсти їх заведено із соєвим соусом.

Тільки уяви-но, для японців онігірі — це звичний усім фастфуд!

Ну а для нас ця екзотична страва — незвідана новинка, яку необхідно спробувати хоч раз у житті.

Соба

Повернімося до локшини.

Японці не втомлюються придумувати різні варіації цієї страви.

Соба — локшина з гречаного борошна, що подається із бульйоном або як окремий делікатес.

До речі, вона не тільки смачна, а й корисна, адже гречане борошно містить купу мікроелементів.

Для вишуканого смаку собу подають із соусом, овочами на грилі та кунжутом.

За бажанням можна додати м’ясо або морепродукти, адже така локшина вкрай універсальна й смакує із будь-чим.

Таякі

Ну, а тепер час поласувати солоденьким!

Як щодо тістечок у формі рибок зі смачною начинкою?

Усередину таякі заведено класти джем анко (його роблять із квасолі!), але часом можна зустріти рибки із заварним кремом чи звичайним фруктовим варенням.

Тістечка подають із морозивом або карамельним сиропом.

Вигляд цієї страви точно розтопить твоє серце й змусить тебе їсти її знову й знову!

Моті

Фаворит багатьох гурманів, на який полюють усі ласуни!

Моті готують із солодкого й клейкого рисового тіста.

Своєю консистенцією ці тістечка нагадують зефір, проте вони набагато смачніші.

Для начинки японці використовують ніжний вершковий крем і фрукти.

Найкраще моті смакують охолодженими.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП-10 страв тайської кухні.

Фото: Pexels

Олександра Лоскот