Тайська кухня: 10 страв, які точно варто спробувати

Чим варто поласувати під час гастрономічної подорожі до Таїланду чи до тайського ресторанчику на Батьківщині?

Тайська їжа — це феєрія пряних смаків, що вражають рецептори.

Незважаючи на те, що цю колоритну країну вважають досить бідною, її жителі не жаліються на дефіцит м’яса або риби. Тому й не дивно, що саме ці продукти переважають у стравах, які користуються попитом серед гурманів.

Дивіться в нашому матеріалі 10 найпопулярніших і найсмачніших страв.

Ні для кого не секрет, що більшість із нас після згадки про Таїланд уявляє в голові саме локшину. Ця страва – невід’ємна частина будь-якого застілля. Вона може бути рисовою або яєчною, з м’ясом, рибою, овочами чи спеціями.

Для тайських кухарів локшина – це ніби чистий аркуш паперу для художника, який він оздоблює й доводить до ідеалу на свій розсуд.

Хтось додає до локшини соус або сир, а хтось навіть спеціально заздалегідь приготованих комах.

До речі, найчастіше цей делікатес посипають кунжутом.

Аналог українського борщу в Таїланді – традиційний суп, що має кислий присмак і доволі гострі нотки.

Любите страви з перчинкою? Тоді вам точно варто спробувати том-ям!

Головна родзинка цього супу – морепродукти, особливо креветки. Тайці не бояться додавати і м’ясо, і рибу одночасно.

Саме таке незвичне для європейців поєднання й робить азіатську кухню оригінальною.

Гострі спеції точно сподобаються поціновувачам тайської кухні, адже саме завдяки прянощам суп не прісний.

Ще одна візитівка тайської кухні. Загалом, каррі – це ціла група тайських страв, що відрізняються в залежності від виду порошку, з якого їх готують.

Спеціальну пасту додають до кокосового молока або до перетертих морепродуктів чи м’яса й змішують до однорідності.

Таким чином, виходить надзвичайно смачний і поживний суп, що нагадує пюре.

Страва має кислуватий присмак і характерний пряний аромат з нотками спецій і морепродуктів.

Тайці часто додають різновиди перцю чилі, а також курку й кунжут.

Ще один неперевершений тайський суп. Головна його особливість у тому, що він готується на кокосовому молоці.

Традиційно жителі Таїланду додають у нього м’ясний або рибний бульйон, морепродукти.

І звісно ж, прянощі!

Без них не обходиться майже жодна страва. Лемонграсс, кінза й перець чилі підкорять серце навіть найвитонченішого гурмана!

У тайців рис – усьому голова, тому він присутній практично у всіх стравах.

Смажене соковите м’ясо в поєднанні з рисом та гострими спеціями й перчиком чилі неодмінно підкорять ваше серце!

Від основних страв перейдемо до легеньких салатів.

Як щодо суміші зеленої папаї, помідорів чері, рибного соусу та зелених бобів?

Не перший погляд, украй незвичне поєднання продуктів, проте не варто наперед судити про смак цієї страви! Якщо раптом відвідаєте затишне кафе в Таїланді, обов’язково спробуйте Сом Там.

Як же обійтися без того, чим славиться Таїланд? Неодмінно поласуйте смаженими креветками або навіть каракатицями.

Це найпростіші страви тайлької кухні, але від цього їхній смак не втрачає своєї вишуканості.

Не варто забувати про десерти! Особливість тайських десертів полягає в тому, що навіть солодкі продукти мають гострий присмак.

Тайці маринують манго за особливим рецептом: із додаванням імбиру або навіть перцю.

Тайському чаю слiд приділити особливу увагу. Цей солодкий напій втамує спрагу навіть у неймовірну спеку!

Холодний чай виготовляють із тайського чайного листя, ванілі, сиропу а також інших солодких спецій, що додають аромату.

За бажанням іноді можна додати й кокосове молоко.

І на останок – король серед улюблених десертів усіх дітей.

Кокосове морозиво виготовляють не з коров’ячого, а з кокосового молока, про що можна здогадатись, прочитавши його назву.

Саме за ніжний смак рослинного молока цей десерт полюбляють і дорослі, і маленькі.

Неодмінно спробуйте його з фруктовим сиропом!

