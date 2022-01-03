Турецька кухня: 10 страв, які варто спробувати

Турецька кухня дуже ситна, різноманітна та гостра. Вона входить до десятки найбільш популярних у світі – і недарма.
Її основні інгредієнти – баранина та яловичина (свинину в ісламських країнах не їдять). А також – велика кількість свіжих овочів, свіжоспеченого хліба та традиційних пшеничних коржиків. Турки обожнюють страви, приготовані на мангалі.
Ранок у Великому Місті зібрав 10 страв турецької кухні, які обов’язково варто спробувати, завітавши до цієї країни.
А якщо подорож найближчим часом не намічається – можна просто сходити в турецький ресторан чи навіть приготувати смачні східні страви вдома.
Популярні турецькі страви
Турецький сніданок
Сніданок по-турецьки їдять не поспішаючи, повільно смакуючи кожен шматочок.
Зазвичай він досить великий: на стіл подають не менше 10 різноманітних закусок. Тут і варені яйця, і сосиски, і свіжі овочі, і оливки, і кілька видів сиру…
А ще чимало хлібу, а до нього різноманітні мезе (намазки) – солоні та солодкі.
До турецького сніданку подається місцевий чай у традиційних фігурних скляночках або кава, приготована в турці на гарячому піску.
Кебаб
Кебаб – це м’ясо, засмажене на відкритому вогні. Воно подається з овочами та соусами.
Найпопулярніший варіант – шиш-кебаб. Це баранина, приготована на шампурах, дуже нагадує звичний для нас шашлик.
Також у Туреччині полюбляють вуличну їжу – денер-кебаб і дурум-кебаб. Це м’ясо та овочі, загорнуті у лаваш (дурум) або піту (денер).
А знаменитий іскандер-кебаб – це справжня кулінарна гордість країни. Його у ХІХ столітті винайшов знаменитий повар Іскандер Ефенді. У такому кебабі баранину нарізають тонесенькими скибками і тушкують у томатному соусі, поки м’ясо не стане дуже ніжним. Подають страву з лавашем та йогуртом.
Ще один популярний варіант – адана-кебаб. Це видовжені котлетки з баранячого фаршу, приготовані на відкритому вогні.
Мідьє долма
Цей делікатес можна спробувати у Стамбулі та у прибрежних районах Туреччини.
Мідьє долма – це мідії у раковинах, фаршировані рисом, горішками, овочами, сухофруктами та спеціями.
Подають на великих тарілках, сервірують лимонами. Лимонний сік ідеально підкреслює смак страви.
Кокореч
Кокореч – страва на любителя. Але хоч раз у житті її спробувати, мабуть, варто.
Якщо говорити спрощено, це бараняче серце, нирки та легені, дрібно нарізані й посмажені на вугіллі разом із овочами та пряними травами.
Страва виходить дуже ситною та ароматною. Тож якщо хочеться чогось справді колоритного – сміливо замовляй кокореч у кафе.
Лахмаджун
Лахмаджун віддалено нагадує піцу, але з яскраво вираженим східним характером.
На тонкому коржі розкладають м’ясний фарш (частіше баранячий), овочі та гострий томатний соус. Щедро приправляють прянощами та запікають.
А після цього скручують у рол і їдять із величезним апетитом, бо це справді смачно J
Сочевичний суп
У Туреччини обожнюють сочевицю усіх сортів, а найбільше – червону.
Саме вона стала основним інгредієнтом найпопулярнішого турецького супу.
Сочевицю відварюють із овочами, перебивають у ніжне пюре та прикрашають пластівцями гострого перцю.
Подають із половинкою лимона – сік потрібно видавити просто у тарілку.
Мезе
Мезе – це холодні турецькі закуски, які прийнято їсти з хлібом.
Зазвичай вони подаються перед основними стравами.
Варіантів їх безліч! В основі мезе можуть бути баклажани, сир, горіхи, морепродукти, хумус, оливки та багато іншого.
Часто у ресторанах можна зустріти набори з різних мезе – це дозволяє за один раз продегустувати 10-15 смаків.
Кефте
Одна з найпопулярніших турецьких м’ясних страв – кефте. Це маленькі пласкі котлетки, які готують із міксу яловичого та баранячого фаршу та смажать на грилі.
Зазвичай подають із лавашем, маринованою цибулею та зеленню.
Баклава
Туреччина – це рай для тих, хто любить солодощі. Лукум, халва, нуга – чого тільки не знайдеш у кав’ярнях та на східних базарах.
Втім, головним турецьким смаколиком по праву вважають баклаву.
Ніжне тісто, начинка з фісташок або грецьких горіхів, і усе це щедро пропитане запашним медовим сиропом.
Так, це дуже калорійно! Але настільки смачно, що відмовити собі хоча б в одному шматочку – майже неможливо J
Кава по-турецьки
У Туреччині п’ють особливу каву. Її варять у турці на відкритому вогні або на гарячому піску.
А подають із витончених чашок, прикрашених колоритним східним орнаментом.
Цукор зазвичай додають під час приготування.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі страви грецької кухні.
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