Турецька кухня: 10 страв, які варто спробувати

Турецька кухня дуже ситна, різноманітна та гостра. Вона входить до десятки найбільш популярних у світі – і недарма.

Її основні інгредієнти – баранина та яловичина (свинину в ісламських країнах не їдять). А також – велика кількість свіжих овочів, свіжоспеченого хліба та традиційних пшеничних коржиків. Турки обожнюють страви, приготовані на мангалі.

Ранок у Великому Місті зібрав 10 страв турецької кухні, які обов’язково варто спробувати, завітавши до цієї країни.

А якщо подорож найближчим часом не намічається – можна просто сходити в турецький ресторан чи навіть приготувати смачні східні страви вдома.

Сніданок по-турецьки їдять не поспішаючи, повільно смакуючи кожен шматочок.

Зазвичай він досить великий: на стіл подають не менше 10 різноманітних закусок. Тут і варені яйця, і сосиски, і свіжі овочі, і оливки, і кілька видів сиру…

А ще чимало хлібу, а до нього різноманітні мезе (намазки) – солоні та солодкі.

До турецького сніданку подається місцевий чай у традиційних фігурних скляночках або кава, приготована в турці на гарячому піску.

Кебаб – це м’ясо, засмажене на відкритому вогні. Воно подається з овочами та соусами.

Найпопулярніший варіант – шиш-кебаб. Це баранина, приготована на шампурах, дуже нагадує звичний для нас шашлик.

Також у Туреччині полюбляють вуличну їжу – денер-кебаб і дурум-кебаб. Це м’ясо та овочі, загорнуті у лаваш (дурум) або піту (денер).

А знаменитий іскандер-кебаб – це справжня кулінарна гордість країни. Його у ХІХ столітті винайшов знаменитий повар Іскандер Ефенді. У такому кебабі баранину нарізають тонесенькими скибками і тушкують у томатному соусі, поки м’ясо не стане дуже ніжним. Подають страву з лавашем та йогуртом.

Ще один популярний варіант – адана-кебаб. Це видовжені котлетки з баранячого фаршу, приготовані на відкритому вогні.

Цей делікатес можна спробувати у Стамбулі та у прибрежних районах Туреччини.

Мідьє долма – це мідії у раковинах, фаршировані рисом, горішками, овочами, сухофруктами та спеціями.

Подають на великих тарілках, сервірують лимонами. Лимонний сік ідеально підкреслює смак страви.

Якщо говорити спрощено, це бараняче серце, нирки та легені, дрібно нарізані й посмажені на вугіллі разом із овочами та пряними травами.

Страва виходить дуже ситною та ароматною. Тож якщо хочеться чогось справді колоритного – сміливо замовляй кокореч у кафе.

Лахмаджун віддалено нагадує піцу, але з яскраво вираженим східним характером.

На тонкому коржі розкладають м’ясний фарш (частіше баранячий), овочі та гострий томатний соус. Щедро приправляють прянощами та запікають.

А після цього скручують у рол і їдять із величезним апетитом, бо це справді смачно J

У Туреччини обожнюють сочевицю усіх сортів, а найбільше – червону.

Саме вона стала основним інгредієнтом найпопулярнішого турецького супу.

Сочевицю відварюють із овочами, перебивають у ніжне пюре та прикрашають пластівцями гострого перцю.

Подають із половинкою лимона – сік потрібно видавити просто у тарілку.

Мезе – це холодні турецькі закуски, які прийнято їсти з хлібом.

Зазвичай вони подаються перед основними стравами.

Варіантів їх безліч! В основі мезе можуть бути баклажани, сир, горіхи, морепродукти, хумус, оливки та багато іншого.

Часто у ресторанах можна зустріти набори з різних мезе – це дозволяє за один раз продегустувати 10-15 смаків.

Одна з найпопулярніших турецьких м’ясних страв – кефте. Це маленькі пласкі котлетки, які готують із міксу яловичого та баранячого фаршу та смажать на грилі.

Зазвичай подають із лавашем, маринованою цибулею та зеленню.

Туреччина – це рай для тих, хто любить солодощі. Лукум, халва, нуга – чого тільки не знайдеш у кав’ярнях та на східних базарах.

Втім, головним турецьким смаколиком по праву вважають баклаву.

Ніжне тісто, начинка з фісташок або грецьких горіхів, і усе це щедро пропитане запашним медовим сиропом.

Так, це дуже калорійно! Але настільки смачно, що відмовити собі хоча б в одному шматочку – майже неможливо J

А подають із витончених чашок, прикрашених колоритним східним орнаментом.

Цукор зазвичай додають під час приготування.

