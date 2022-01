Топ-5 позитивних фільмів для хорошого настрою

Підбірка найкращих фільмів, щоб розслабитись та отримати заряд позитиву.

Пандемія однозначно всіх нас утомила. І перегляд фільмів про катастрофи та апокаліпсис не покращують ситуації.

Зараз так хочеться чогось хорошого та позитивного. Тоді чому б не додати до свого списку кінобажань підбірку наших фільмів.

Ранок у Великому Місті розповість тобі, що можна подивитись самому та з сім’єю, щоб трохи зняти напруження.

«Як можна було цей фільм додати до списку позитивних?» – скажеш ти, адже там розповідається історія про хворого чоловіка.

Але неможливо не погодитись, що герой Омара Сі, який доглядав тяжкохворого, якраз і дарував усім цей заряд життєрадісності. Його широка посмішка не сходила з обличчя майже весь фільм.

Історія дружби двох абсолютно різних людей не може не радувати нас – глядачів.

Життя потрібно любити та насолоджуватись ним кожного дня – саме цього вчить нас фільм 1+1.

Міміку Джима Керрі можна впізнати будь-де. Ми сміємось та качаємось по підлозі від кожного його жесту та слова.

Його персонаж знаходиться в глибокій депресії, йому погано. Так може бути і нам зараз. Але разом із героєм Джима Керрі ми зможемо поринути у неймовірні та незвичні пригоди.

Адже він нікому не відмовляє. Починає завжди всім говорити Так. І з цього моменту його життя абсолютно змінюється. Навіть небо стає яскравішим. Можливо, і нам варто спробувати частіше говорити Так?

А ти віриш у привидів? Деякі з героїв цієї кінострічки будуть скептиками, а дехто навпаки – справжніми фанатиками.

Але четверо сміливих жінок все ж зможуть довести принаймні самим собі, що привиди існують та почати полювання на них.

Вони будуть абсолютно різними, але знайдуть спільну мову заради однієї мети. Просте та легке перезавантаження легендарної американської комедії, яка однозначно підніме тобі настрій.

Як чотирьом абсолютно чужим людям стати сім’єю? Варто лише відправитись у спільну подорож та пережити низку неймовірних пригод.

Так, і герої фільму Ми – Міллери змушені стати сім’єю, щоб перевезти наркотики в потрібне місце. Вони не планували ставати ріднею, але пережиті хороші та погані моменти дозволили їм зблизитись та побороти зло.

І врешті-решт знайти те, чого вони так довго прагнули – сім’ю.

Ох, цей тягар материнства! Погодьтесь, батьками бути не така вже й проста справа. Завжди хочеться бути пристойними та хорошими для своїх дітей та оточуючих.

Але інколи у цій буденності ми забуваємо хто є насправді. До цього висновку дійшли і три подруги та матусі. І вирішили нарешті відірватись!

Дозволити собі те, чого не могли довгий час. Така поведінка, звичайно, дратує зразкових матусь. А, можливо, вони просто заздрять?

Шукай позитив у всьому. Хорошого в нашому житті дуже багато, а наші підбірки фільмів допоможуть тобі отримати неймовірний заряд відмінного настрою.

Фото: IMDb

