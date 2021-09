Меланхолійний і геніальний. П’ять вражаючих ролей актора Хоакіна Фенікса

Кращі фільми з Хоакіном Феніксом.

Ми не розповідатимемо тут про такі ролі Хоакіна Фенікса, як п’ятий Джокер чи жорстокий Калігула з фільму “Гладіатор”.

Ми розповімо про не найпопулярніші його роботи, але такі, які роблять його тим Хоакіном Феніксом, до якого ми всі звикли.

Він – один із найгеніальніших і талановитих акторів свого покоління.

З одного боку – захисник тварин і веган та найбільш драматичний з усіх Джокерів у кіно.

З іншого – зовсім не зацікавлений у принадах зіркового життя, закритий і похмурий актор, у якого навіть при найгірших сценаріях не виходить погано зіграти роль.

Ми підібрали для тебе найбільш яскраві ролі Хоакіна Фенікса в таких же нестандартних фільмах, як і він сам.

Якщо раптом тобі набридлі передбачувані голлівудські стрічки та хочеться на собі відчути, що таке хороша акторська гра та якісне кіно – саме ця добірка шикарних ролей від Хоакіна Фенікса – для тебе.



Цей перфоманс Фенікса вважають одним із кращих у кар’єрі. Причому, це думка глядачів, а не кінокритиків.

Його портрет безнадійного алкоголіка, що став інвалідом, цілком міг претендувати на найбільші нагороди цього року.

Але спробуй вже зрозумій, як влаштований сьогодні той процес обрання найкращих кінострічок – здається, вкладених в роль сил і таланту недостатньо, якщо у самого фільму немає соціального меседжу.



Якщо ви любитель подивитися “Чорне дзеркало”, то фільм “Вона” цілком зійде за ще один його епізод – просто трохи довший і, звичайно, дорожчий.

Міцний трагікомічний сценарій без моралізаторства плюс прекрасний Хоакін в ролі закомплексованого офісного працівника – і ось вже ти всією душею починаєш переживати за його техностосунки з безжальною Самантою, голосовим помічником.

І хоч «Вона» аналізує романтизацію і зростаючу прихильність до гаджетів, але фільм, в першу чергу, про людяність, а не про технології – багато в чому завдяки грі Хоакіна Фенікса.



Цей фільм рекламували як «останній у кар’єрі актора, яке обрав своїм шляхом хіп-хоп».

Хлопець опиняється в любовному трикутнику і розривається між турботливою, спокійною Сандрою і красунею Мішель.

Його персонаж – “мертвий” герой, який вчиться крок за кроком заповнювати внутрішню порожнечу любов’ю до людей, що його оточують.



Це фільм про колишнього військового, що рятує неповнолітню дочку сенатора з сексуального рабства.

Його герой жорстокий, але одночасно зворушливий – це особливо помітно в сценах, в яких Джо піклується про хвору матір.

Незворушний зовні, крихкий і вразливий всередині, Джо практично повністю відповідає характеру Фенікса, який був відзначений почесною нагородою Каннського кінофестивалю за кращу чоловічу роль.

Не кажучи ні слова, Фенікс показує глибоко поховане змучене серце та його гнів, страждання і травми.



Цей фільм повернув Хоакіна Фенікса в акторство після чотирирічної перерви та знову запалив його зірку.

Напружені психологічні дуелі з персонажем Філіпа Сеймура Хоффмана в цьому фільмі змушують затамувати подих, а міміка Фенікса – дивуватися пластичності актора. Безтурботність і скляний погляд актора не залишають сумнівів у тому, що його персонаж і справді може стати єдиною у світі людиною, яка може жити без Майстра / Господаря.

Режисер Пол Томас Андерсон ніколи не стверджував, що «Майстер» – це фільм про саєнтологію, але цей фільм дійсно зображає те, що відбувається зараз з деякими послідовниками цієї церкви. І картина ця вимальовується не дуже-то привабливою.

