Добірка модних чоловічих трендів на весну 2022.
Хто сказав, що мода лише для жінок?
Насправді, чоловіки теж дбають про свій зовнішній вигляд, просто когось це питання турбує більше, а когось менше.
Однак, мати стильний і привабливий вигляд прагнуть всі.
Тож Ранок у Великому Місті зібрав список трендів чоловічої моди весняного сезону, на які варто звернути увагу.
Чоловіча мода на весну 2022
Куртка
У цьому сезоні чоловікам варто звернути увагу на шкіряні та замшеві байкерські куртки.
Це база, яка має бути в гардеробі обов’язково.
Однак дизайнери вирішили погратись з оздобленням і додали більше блискавок та шнурівок.
Також на піку моди знаходиться спортивні куртки та вкорочені тренчі.
Особливо в синіх відтінках.
Серед модних тенденцій особливо популярними будуть в цьому сезоні класичний синій денім або хіт 80-х — “варенки”.
Кардигани
М’які, теплі накидки, що додають затишності практично будь-якому образу.
В цьому сезоні дизайнери окрім класичних моделей, розбавили їх анімалістичними принтами та яскравими кольорами.
Але на чому саме зупинити свій вибір — кожен вирішує самостійно.
Костюми
Дизайнери вирішили не обмежувати чоловіків класичними моделями костюмів.
Тож, при виборі варто спиратись на власні смаки: костюми класичного крою, однобортні чи двобортні.
Вони гарно впишуться, як у повсякденний неформальний гардероб, так і офіційно-діловий стиль.
Сорочки
Цей предмет гардеробу присутній у кожного чоловіка, скільки б сезонів не змінилось.
У 2022 особливо будуть популярні варіанти класичного крою, але з незвичайним декором: оригінальні принти, латки на ліктях, вишивка.
Також можна об’єднати класичний крій сорочки з яскравими кольорами, наприклад рожевий чи жовтий.Також по темі: Чоловічі фото: ТОП ідей вдалих поз і локацій Весільний дресс-код для гостей: модні поради чоловікам та жінкам Вічна френдзона. Чи можуть жінки та чоловіки бути "просто друзями"?
Взуття
Весняний сезон принесе несподіване поєднання класики зі спортом.
Відтак, у моді будуть мокасини на грубій підошві та мінімалістичні кросівки.
Кеди Vans, які раніше вважались лише підлітковим взуттям, отримали друге життя.
Тепер їх можна поєднувати як з класичними штанами зі стрілками та светром, так і з джинсами і футболкою.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про чоловічий капсульний гардероб.
Фото: Рexels