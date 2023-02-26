Добірка модних чоловічих трендів на весну 2022.

Хто сказав, що мода лише для жінок?

Насправді, чоловіки теж дбають про свій зовнішній вигляд, просто когось це питання турбує більше, а когось менше.

Однак, мати стильний і привабливий вигляд прагнуть всі.

Тож Ранок у Великому Місті зібрав список трендів чоловічої моди весняного сезону, на які варто звернути увагу.

Чоловіча мода на весну 2022

Куртка

У цьому сезоні чоловікам варто звернути увагу на шкіряні та замшеві байкерські куртки.

Це база, яка має бути в гардеробі обов’язково.

Однак дизайнери вирішили погратись з оздобленням і додали більше блискавок та шнурівок.

Також на піку моди знаходиться спортивні куртки та вкорочені тренчі.

Особливо в синіх відтінках.

Серед модних тенденцій особливо популярними будуть в цьому сезоні класичний синій денім або хіт 80-х — “варенки”.

Кардигани

М’які, теплі накидки, що додають затишності практично будь-якому образу.

В цьому сезоні дизайнери окрім класичних моделей, розбавили їх анімалістичними принтами та яскравими кольорами.

Але на чому саме зупинити свій вибір — кожен вирішує самостійно.

Костюми

Дизайнери вирішили не обмежувати чоловіків класичними моделями костюмів.

Тож, при виборі варто спиратись на власні смаки: костюми класичного крою, однобортні чи двобортні.

Вони гарно впишуться, як у повсякденний неформальний гардероб, так і офіційно-діловий стиль.

Сорочки

Цей предмет гардеробу присутній у кожного чоловіка, скільки б сезонів не змінилось.

У 2022 особливо будуть популярні варіанти класичного крою, але з незвичайним декором: оригінальні принти, латки на ліктях, вишивка.

Також можна об’єднати класичний крій сорочки з яскравими кольорами, наприклад рожевий чи жовтий.

Взуття

Весняний сезон принесе несподіване поєднання класики зі спортом.

Відтак, у моді будуть мокасини на грубій підошві та мінімалістичні кросівки.

Кеди Vans, які раніше вважались лише підлітковим взуттям, отримали друге життя.

Тепер їх можна поєднувати як з класичними штанами зі стрілками та светром, так і з джинсами і футболкою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про чоловічий капсульний гардероб.

Фото: Рexels

Дарина Сіраш