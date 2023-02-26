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ICTV Ранок 26.02.2023 14:08
26.02.2023 14:08
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В’язані кардигани, класика зі спортом та синій колір. Чоловіча мода на весну 2022

В’язані кардигани, класика зі спортом та синій колір. Чоловіча мода на весну 2022

Добірка модних чоловічих трендів на весну 2022.

Хто сказав, що мода лише для жінок?

Насправді, чоловіки теж дбають про свій зовнішній вигляд, просто когось це питання турбує більше, а когось менше.

Однак, мати стильний і привабливий вигляд прагнуть всі.

Тож Ранок у Великому Місті зібрав список трендів чоловічої моди весняного сезону, на які варто звернути увагу.

Чоловіча мода на весну 2022

Куртка

У цьому сезоні чоловікам варто звернути увагу на шкіряні та замшеві байкерські куртки.

Це база, яка має бути в гардеробі обов’язково.

Однак дизайнери вирішили погратись з оздобленням і додали більше блискавок та шнурівок.

Також на піку моди знаходиться спортивні куртки та вкорочені тренчі.

Особливо в синіх відтінках.

Серед модних тенденцій особливо популярними будуть в цьому сезоні класичний синій денім або хіт 80-х — “варенки”.

Кардигани

М’які, теплі накидки, що додають затишності практично будь-якому образу.

В цьому сезоні дизайнери окрім класичних моделей, розбавили їх анімалістичними принтами та яскравими кольорами.

Але на чому саме зупинити свій вибір — кожен вирішує самостійно.

Костюми

Дизайнери вирішили не обмежувати чоловіків класичними моделями костюмів.

Тож, при виборі варто спиратись на власні смаки: костюми класичного крою, однобортні чи двобортні.

Вони гарно впишуться, як у повсякденний неформальний гардероб, так і офіційно-діловий стиль.

Сорочки

Цей предмет гардеробу присутній у кожного чоловіка, скільки б сезонів не змінилось.

У 2022 особливо будуть популярні варіанти класичного крою, але з незвичайним декором: оригінальні принти, латки на ліктях, вишивка.

Також можна об’єднати класичний крій сорочки з яскравими кольорами, наприклад рожевий чи жовтий.

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Взуття

Весняний сезон принесе несподіване поєднання класики зі спортом.

Відтак, у моді будуть мокасини на грубій підошві та мінімалістичні кросівки.

Кеди Vans, які раніше вважались лише підлітковим взуттям, отримали друге життя.

Тепер їх можна поєднувати як з класичними штанами зі стрілками та светром, так і з джинсами і футболкою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про чоловічий капсульний гардероб.

Фото: Рexels

Дарина Сіраш

Теги: мода, модні тренди, модні тренди весни, чоловіча мода
26.02.2023 14:08

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