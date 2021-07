Вічна френдзона. Чи можуть жінки та чоловіки бути “просто друзями”?

Це питання завжди турбувало людей на рівні з політикою та інститутом церкви.

Але його обговорюють не лише за сімейним столом чи по телефону з подругою.

Проблема дружби між чоловіком і жінкою вже давно хвилює багатьох психологів і соціологів як у нашій країні, так і в усьому світі.

До яких висновків можна дійти на сьогоднішній день після численних досліджень та обговорень?

Щоденний досвід свідчить про те, що неромантичні дружні стосунки між чоловіками та жінками не тільки можливі, але й поширені.

Багато осіб протилежної статі можуть поділяти спільні захоплення, квартиру чи професійну діяльність, і при цьому не відчувати одне до одного сексуального потягу.

Проте на думку багатьох вчених, можливість для “романтики” часто ховається просто за рогом, бажаючи накинутися у найневідповідніший момент.

Саме через велику кількість випадків, коли “просто друзі” ставали коханцями або й навіть створювали сім’ю разом, і ставиться під сумнів існування цього типу дружби.

Чоловіки з Марса, жінки з Венери, — було сказано в однойменній книзі Джона Грея.

Ви можете поділяти цю точку зору чи заперечувати її, але ми дійсно різні.

Оскільки не погодитись з таким очевидним фактом неможливо, залишається зрозуміти — на скільки по-різному ми бачимо дружбу.

Американські дослідники опитали величезну кількість чоловіків і жінок, щоб дізнатися, що їм подобається і не подобається у їх міжстатевій дружбі.

Більшість жінок заявили, що їм не подобається сексуальна напруженість.

І справді, якщо між друзями протилежної статі справа все-таки доходить до інтимних стосунків, то саме жінки є більш уразливими для стресу та психологічної травми.

У будь-якому випадку, 62% всіх опитаних повідомили, що сексуальний потяг у їх міжстатевій дружбі присутній.

Доктор психології Джеремі Нікольсон якось писав у американському науковому журналі:

І навіть без авторитетних думок, зрозуміло, що міжстатева дружба існує.

Щоправда, через перераховані вище чинники, найголовніший з яких – різний погляд чоловіків та жінок на поняття “просто друзі”, для своєї життєдіяльності вона потребує неабиякої роботи з обох сторін.

Жінки здебільшого щирі у своїй вірі, що дружба є суто платонічною тоді, як чоловіки, здається, не в змозі відключити своє бажання чогось більшого.

Щоб уникнути розчарувань та руйнації дружби, слід уникати будь-яких натяків на романтичну складову у стосунках, забути про надто інтимні розмови і поважати право одне одного на особисте життя.

Фото: Pexels

