Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 03.07.2021 15:50
03.07.2021 15:50
Поділитися

Вічна френдзона. Чи можуть жінки та чоловіки бути “просто друзями”?


Це питання завжди турбувало людей на рівні з політикою та інститутом церкви.

Але його обговорюють не лише за сімейним столом чи по телефону з подругою.

Проблема дружби між чоловіком і жінкою вже давно хвилює багатьох психологів і соціологів як у нашій країні, так і в усьому світі.

До яких висновків можна дійти на сьогоднішній день після численних досліджень та обговорень?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Чому таке питання взагалі постає?

Щоденний досвід свідчить про те, що неромантичні дружні стосунки між чоловіками та жінками не тільки можливі, але й поширені.

Багато осіб протилежної статі можуть поділяти спільні захоплення, квартиру чи професійну діяльність, і при цьому не відчувати одне до одного сексуального потягу.

друзі фото

Проте на думку багатьох вчених, можливість для “романтики” часто ховається просто за рогом, бажаючи накинутися у найневідповідніший момент.

Саме через велику кількість випадків, коли “просто друзі” ставали коханцями або й навіть створювали сім’ю разом, і ставиться під сумнів існування цього типу дружби.

Різні погляди на дружбу

Чоловіки з Марса, жінки з Венери, — було сказано в однойменній книзі Джона Грея.

Ви можете поділяти цю точку зору чи заперечувати її, але ми дійсно різні.

Оскільки не погодитись з таким очевидним фактом неможливо, залишається зрозуміти — на скільки по-різному ми бачимо дружбу.

Також по темі: Як правильно сваритись, щоб не зруйнувати стосунки з людиною Здається, що божеволієш? Що таке газлайтинг і як йому протистояти – думка психотерапевта Де познайомитися з чоловіком для серйозних стосунків?

Американські дослідники опитали величезну кількість чоловіків і жінок, щоб дізнатися, що їм подобається і не подобається у їх міжстатевій дружбі.

Більшість жінок заявили, що їм не подобається сексуальна напруженість.

І справді, якщо між друзями протилежної статі справа все-таки доходить до інтимних стосунків, то саме жінки є більш уразливими для стресу та психологічної травми.

А от чоловіки вважали, що секс не тільки не руйнує таку дружбу, але навіть робить її міцнішою.

У будь-якому випадку, 62% всіх опитаних повідомили, що сексуальний потяг у їх міжстатевій дружбі присутній.

То чи можна бути “просто друзями”?

Доктор психології Джеремі Нікольсон якось писав у американському науковому журналі:

Дружба між чоловіками та жінками не є неможливою. Однак для цього потрібно знайти когось із тими ж цілями, що й у вас.

І навіть без авторитетних думок, зрозуміло, що міжстатева дружба існує.

Щоправда, через перераховані вище чинники, найголовніший з яких – різний погляд чоловіків та жінок на поняття “просто друзі”, для своєї життєдіяльності вона потребує неабиякої роботи з обох сторін.

друзі

Жінки здебільшого щирі у своїй вірі, що дружба є суто платонічною тоді, як чоловіки, здається, не в змозі відключити своє бажання чогось більшого.

Щоб уникнути розчарувань та руйнації дружби, слід уникати будь-яких натяків на романтичну складову у стосунках, забути про надто інтимні розмови і поважати право одне одного на особисте життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто такі поліамори.

Фото: Pexels

Софія Сукач

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: дружба, психологія, стосунки
03.07.2021 15:50



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send