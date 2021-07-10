Весільний дресс-код для гостей: модні поради чоловікам та жінкам

Що одягнути на весілля — поради для чоловіків та жінок.

Незважаючи на пандемію, весільний сезон 2021 — у розпалі.

І, якщо ти з тих щасливчиків, які мають змогу розділити радість створення нової сім’ї та досхочу натанцюватися, прийми наші вітання і починай готуватись.

Зовнішній вигляд гостей грає важливу роль під час святкування головної події у житті молодят.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив допомогти з весільним образом для чоловіків та жінок.

Що одягнути на весілля жінці?

Сукня

Важко підібрати більш класичний весільний образ, аніж сукня.

Елегантно, красиво і, як ніколи, доречно.

Коктейльний чи грецький стиль, рибка або футляр — який фасон ти не б обрала, головне пам’ятати про кілька правил:

якщо весілля стилізоване під бежевий колір, не варто приходити у своїй улюбленій бордовій сукні;

сьогодні у білому має бути лише одна красуня;

занадто короткий поділ, глибоке декольте чи відкрита спина — теж не найкращий варіант.

Не хвилюйся — ніжність аж ніяк не зіпсує твою непершенність!

Брючний костюм

Якщо брючні костюми асоціюються у тебе з роботою, то поспішимо запевнити:

Такий образ може скласти гідну конкуренцію сукні.

Як би сильно ти не любила чорний, костюмчику на весілля не підійде головний колір офісного стилю.

А от усі пастельні відтінки відмінно вписуватимуться у контекст свята.

Щоб додати ще більшої урочистості, обирай костюми з ультрамодними брюками палаццо.

Комбінезон

Ще один ідеальний образ для весілля — це вечірній комбінезон.

Витончений декор, широкі брюки і найсміливіші кольори.

Що б ти не обрала, вигляд матимеш неймовірно вишуканий!

Що одягнути на весілля чоловікові?

Із чоловічим гардеробом, як завжди, все значно простіше.

Проте і тут можна покреативити замість того, щоб одягнути коронний костюм із власного весілля та випускного.

Коли тепло

У теплу пору найбільшої популярності набуває елегантна трійка — жилет, сорочка та штани.

Щоб образ виглядав довершенно, можна одягнути метелик чи краватку.

Що стосується чоловічих сорочок на весілля, то мусимо наголосити:

Світлі тони, як-от: білий, блідо-рожевий та небесно-голубий найкраще пасуватимуть під атмоферу свята.

Коли холодно

Однотонний костюм-трійка у ретро стилі або ж класичний піджак разом з брюками — це класика.

Але для прохолодного осінньо-зимового періоду відмінно підійде пуловер класичного крою чи кардиган з брюками і сорочкою.

Виглядатиме такий лук теж ну дуже елегантно!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як одягнутися на співбесіду.

Фото: Unsplash

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