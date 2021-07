Весільний дресс-код для гостей: модні поради чоловікам та жінкам

Що одягнути на весілля — поради для чоловіків та жінок.

Незважаючи на пандемію, весільний сезон 2021 — у розпалі.

І, якщо ти з тих щасливчиків, які мають змогу розділити радість створення нової сім’ї та досхочу натанцюватися, прийми наші вітання і починай готуватись.

Зовнішній вигляд гостей грає важливу роль під час святкування головної події у житті молодят.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив допомогти з весільним образом для чоловіків та жінок.

Важко підібрати більш класичний весільний образ, аніж сукня.

Елегантно, красиво і, як ніколи, доречно.

Коктейльний чи грецький стиль, рибка або футляр — який фасон ти не б обрала, головне пам’ятати про кілька правил:

Не хвилюйся — ніжність аж ніяк не зіпсує твою непершенність!

Якщо брючні костюми асоціюються у тебе з роботою, то поспішимо запевнити:

Як би сильно ти не любила чорний, костюмчику на весілля не підійде головний колір офісного стилю.

А от усі пастельні відтінки відмінно вписуватимуться у контекст свята.

Щоб додати ще більшої урочистості, обирай костюми з ультрамодними брюками палаццо.

Ще один ідеальний образ для весілля — це вечірній комбінезон.

Витончений декор, широкі брюки і найсміливіші кольори.

Що б ти не обрала, вигляд матимеш неймовірно вишуканий!

Із чоловічим гардеробом, як завжди, все значно простіше.

Проте і тут можна покреативити замість того, щоб одягнути коронний костюм із власного весілля та випускного.

У теплу пору найбільшої популярності набуває елегантна трійка — жилет, сорочка та штани.

Щоб образ виглядав довершенно, можна одягнути метелик чи краватку.

Що стосується чоловічих сорочок на весілля, то мусимо наголосити:

Однотонний костюм-трійка у ретро стилі або ж класичний піджак разом з брюками — це класика.

Але для прохолодного осінньо-зимового періоду відмінно підійде пуловер класичного крою чи кардиган з брюками і сорочкою.

Виглядатиме такий лук теж ну дуже елегантно!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як одягнутися на співбесіду.

Фото: Unsplash

