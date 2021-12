Як чоловікові зібрати капсульний гардероб? Стильні поради

Щоб створити стильний гардероб, чоловікові не обов’язково мати багато речей.

У шафі кожного зазвичай лежать штани, сорочка, светр, джинси, кілька білих футболок і, можливо, піджак.

Але не завжди ці речі поєднуються між собою. Важливо навчитися правильно компонувати елементи вашого гардеробу між собою, щоб завжди мати елегантний та доглянутий вигляд.

Тому Ранок у Великому Місті вирішив дати декілька порад, як саме чоловікові зібрати стильний гардероб.

Слід скласти свій “базовий гардероб”. Тобто ви повинні мати в своїй шафі певну кількість речей, які вам будуть необхідні майже щодня. Такий гардероб є основою. Він складається з базових речей.

У чоловічому гардеробі це джинси та брюки з будь-яких матеріалів, чорний гольф, біла рубашка, туфлі, біла футболка тощо.

Для створення “капсульного гардеробу” важливо, щоб ваші базові речі могли з легкістю комбінуватися з новим одягом.

Щоб мати стильний вигляд, слід купувати речі свого розміру. Навіть, якщо ви купуєте oversize-одяг, слід також дивитись на розмір.

Не слід купувати кофти чи футболки з яскравими принтами. Такі речі важко поєднати з іншими. Тому, коли ви придбаєте таку річ, то зможете її носити, скоріше за все, лише в одній варіації.

Наприклад, для весни та осені можна взяти плащ та пальто або ж пальто та вітровка (легка куртка). Для зими – пуховик.

Якщо ж це літо, або початок осені, то в гардеробі повинен бути легкий жакет або джинсова куртка

Звісно, універсальним вважається звичайний чорний гольф. Але також можна додати кілька однотонних футболок, лонгслівів та джемпер.

Якщо ви працюєте в офісі, то ще слід купити білу рубашку.

Обов’язково слід придбати зручні джинси. Також у шафі повинні висіти 1-2 пари брюків.

Це дуже просто, але водночас і важко. Адже при покупці одягу вирішальним є ціна. Тому дуже важливо, створюючи свій гардероб, у пріоритет ставити якість.

Важливо: ви підібрали гардероб і заспокоїлися?

Даремно, адже мода не стоїть на місці, і вам не рекомендується зупинятися на досягнутому. Щоб гардероб залишався не тільки практичним, але й актуальним, варто відстежувати модні тенденції та час від часу освіжати його актуальними трендовими речами.

Фото: Pexels

