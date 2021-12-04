Як чоловікові зібрати капсульний гардероб? Стильні поради

Щоб створити стильний гардероб, чоловікові не обов’язково мати багато речей.

У шафі кожного зазвичай лежать штани, сорочка, светр, джинси, кілька білих футболок і, можливо, піджак.

Але не завжди ці речі поєднуються між собою. Важливо навчитися правильно компонувати елементи вашого гардеробу між собою, щоб завжди мати елегантний та доглянутий вигляд.

Тому Ранок у Великому Місті вирішив дати декілька порад, як саме чоловікові зібрати стильний гардероб.

Принцип капсульного гардеробу – можливість гармонійно поєднувати речі між собою, вміло комбінувати їх та створювати нові образи.

При цьому слід враховувати деякі принципи підбору речей:

Слід скласти свій “базовий гардероб”. Тобто ви повинні мати в своїй шафі певну кількість речей, які вам будуть необхідні майже щодня. Такий гардероб є основою. Він складається з базових речей.

У чоловічому гардеробі це джинси та брюки з будь-яких матеріалів, чорний гольф, біла рубашка, туфлі, біла футболка тощо.

Для створення “капсульного гардеробу” важливо, щоб ваші базові речі могли з легкістю комбінуватися з новим одягом.

Щоб мати стильний вигляд, слід купувати речі свого розміру. Навіть, якщо ви купуєте oversize-одяг, слід також дивитись на розмір.

Не слід купувати кофти чи футболки з яскравими принтами. Такі речі важко поєднати з іншими. Тому, коли ви придбаєте таку річ, то зможете її носити, скоріше за все, лише в одній варіації.

Приклад капсульного гардеробу для чоловіка

Верхній одяг. На один сезон слід мати 1-2 предмети.

Наприклад, для весни та осені можна взяти плащ та пальто або ж пальто та вітровка (легка куртка). Для зими – пуховик.

Якщо ж це літо, або початок осені, то в гардеробі повинен бути легкий жакет або джинсова куртка

Верх. Мінімум 5-7 речей.

Звісно, універсальним вважається звичайний чорний гольф. Але також можна додати кілька однотонних футболок, лонгслівів та джемпер.

Якщо ви працюєте в офісі, то ще слід купити білу рубашку.

Низ. Це може бути всього 2-3 предмети.

Обов’язково слід придбати зручні джинси. Також у шафі повинні висіти 1-2 пари брюків.

Взуття. Мінімум одна пара на сезон, а краще дві.

Аксесуари. У наш “капсульний гардероб” ще слід додати чорний шкіряний ремінь, шарф та чоловічі рукавички.

При створенні хорошого “капсульного гардеробу” головною умовою є якість речей.

Це дуже просто, але водночас і важко. Адже при покупці одягу вирішальним є ціна. Тому дуже важливо, створюючи свій гардероб, у пріоритет ставити якість.

Декілька порад для зберігання речей

Взуття та аксесуари слід зберігати у спеціальних коробках. На жаль, картонна упаковка, у якій продають нам взуття, не підійде. Картон вбирає в себе неприємний запах. Краще купити пластикові контейнери з отворами для вентиляції . Речі потрібно складати та зберігати відповідно до сезону, категоріями та кольорами. Також речі, прибрані для зберігання, можна перекласти ароматичними саше. Щоб бути в курсі модних трендів, знайдіть кілька блогів стилістів, які працюють з людьми з вашим типом фігури або зовнішності. У них можна черпати ідеї для оновлення гардеробу та корисні рекомендації.

Важливо: ви підібрали гардероб і заспокоїлися?

Даремно, адже мода не стоїть на місці, і вам не рекомендується зупинятися на досягнутому. Щоб гардероб залишався не тільки практичним, але й актуальним, варто відстежувати модні тенденції та час від часу освіжати його актуальними трендовими речами.

Нагадуємо, що раніше ми писали про те як чоловікові обрати куртку на зиму 2021.

Фото: Pexels

Денис Шарлай

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.