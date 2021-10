Чоловічі фото: ТОП ідей вдалих поз і локацій

Ідеальна фотосесія для чоловіків: ідеї для вдалих поз та локацій.

Ті, хто переконані, що лише дівчата обожнюють фотографуватися — досі залежні від стереотипів.

Насправді, впевнені у собі чоловіки — просто створені для вдалих кадрів!

І численні моделі, блогери та телеведучі це доводять.

Хочеш долучитися до їхніх рядів?

Тоді мусиш приготувати класні пози та цікаві локації для майбутньої фотосесії.

Ранок у Великому Місті тобі зараз розповість.

Це must have кожнісінької фотосесії.

Таке фото не лише продемонструє твій новий одяг, а й стане свідченням твого відмінного стилю.

До того ж, подібні кадри виглядають найбільш природньо і не вимагають якихось особливих зусиль.

Просто імітуй звичну ходьбу й відчувай себе “великим босом”.

Головне питання усіх, кому не відразу даються фото — це “куди подіти руки?”

Проте насправді не все так важко — варіантів є безліч.

Можеш схрестити їх, провести рукою по щетині або ж вигадати ще щось.

Просто розслабся й поводься максимально природньо. А ось тобі деякі приклади для натхнення:

Це одна з найулюбленіших поз багатьох чоловіків.

Цілком зрозуміло, чому.

Ніяких тобі “вирівняй спину” чи ще щось у тому роді.

Слід просто розслабитись і перепочити десь поблизу стіни.

Виглядає такий кадр ну дуже ефектно!

Невимушене фото зі стільцем теж матиме прекрасний вигляд.

Просто присядь і будь собою.

Сюди підійде, як і мила усмішка, так і серйозний погляд.

Головне — почувай себе вільно!

Можна вічно дивитися на те, як чоловік працює!

Тому тобі точно не слід оминати цього пункту.

Неважливо, що саме ти робитимеш — вдаватимеш вигляд, ніби займаєшся складними підрахунками або готуєш сніданок для своєї коханої, — це все одно виглядатиме гаряче!

Як би сильно тобі не подобались фото у стилі серйозного та грізного гендиректора великої компанії, не забудь зробити кілька кадрів із широкою усмішкою.

Бо що там хто б не казав, але краще щирості немає нічого!

Є чимало локацій для класних чоловічів фотосесій, найпоширенішими з яких є:

Яку б локацію ти не обрав для своєї фотосесії, не забудь прихопити із собою внутрішню впевненість та крутий образ.

Фото: Unsplash

