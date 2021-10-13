Чоловічі фото: ТОП ідей вдалих поз і локацій

Ідеальна фотосесія для чоловіків: ідеї для вдалих поз та локацій.
Ті, хто переконані, що лише дівчата обожнюють фотографуватися — досі залежні від стереотипів.
Насправді, впевнені у собі чоловіки — просто створені для вдалих кадрів!
І численні моделі, блогери та телеведучі це доводять.Також по темі: Як добре виходити на фото: секрети і лайфхаки Чоловіча мода на зиму 2021: головні тренди для стильних і впевнених у собі Обробка фото на телефоні: 5 безкоштовних додатків для ідеальних знімків
Хочеш долучитися до їхніх рядів?
Тоді мусиш приготувати класні пози та цікаві локації для майбутньої фотосесії.
Ранок у Великому Місті тобі зараз розповість.
ТОП вдалих поз
У ходьбі
Це must have кожнісінької фотосесії.
Таке фото не лише продемонструє твій новий одяг, а й стане свідченням твого відмінного стилю.
До того ж, подібні кадри виглядають найбільш природньо і не вимагають якихось особливих зусиль.
Просто імітуй звичну ходьбу й відчувай себе “великим босом”.
Гра руками
Головне питання усіх, кому не відразу даються фото — це “куди подіти руки?”
Проте насправді не все так важко — варіантів є безліч.
Можеш схрестити їх, провести рукою по щетині або ж вигадати ще щось.
Просто розслабся й поводься максимально природньо. А ось тобі деякі приклади для натхнення:
“Втомився”
Це одна з найулюбленіших поз багатьох чоловіків.
Цілком зрозуміло, чому.
Ніяких тобі “вирівняй спину” чи ще щось у тому роді.
Слід просто розслабитись і перепочити десь поблизу стіни.
Виглядає такий кадр ну дуже ефектно!
Присів
Невимушене фото зі стільцем теж матиме прекрасний вигляд.
Просто присядь і будь собою.
Сюди підійде, як і мила усмішка, так і серйозний погляд.
Головне — почувай себе вільно!
“Занятий”
Можна вічно дивитися на те, як чоловік працює!
Тому тобі точно не слід оминати цього пункту.
Неважливо, що саме ти робитимеш — вдаватимеш вигляд, ніби займаєшся складними підрахунками або готуєш сніданок для своєї коханої, — це все одно виглядатиме гаряче!
Щирість
Як би сильно тобі не подобались фото у стилі серйозного та грізного гендиректора великої компанії, не забудь зробити кілька кадрів із широкою усмішкою.
Бо що там хто б не казав, але краще щирості немає нічого!
ТОП крутих локацій
Є чимало локацій для класних чоловічів фотосесій, найпоширенішими з яких є:
- офіс;
- вулиця;
- кафе;
- кухня (чоловік на кухні виглядає неймовірно привабливо!);
- студія;
- зоопарк (тренд на незвичні фото, для прикладу, із жирафами активно набирає обертів у 2021 році);
- спортзал (ну, тут — без коментарів).
Яку б локацію ти не обрав для своєї фотосесії, не забудь прихопити із собою внутрішню впевненість та крутий образ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про чоловіче здоров’я.
Фото: Unsplash