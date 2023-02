“Хліба та видовищ” — цей вираз чудово описує серію фільмів “Голодні ігри”.

Стрічки знімали за романами Сюзанни Коллінз.

Книги понад 130 тижнів входили у список The New York Times Best Seller.

Фанати так полюбили трилогію, що, наприклад, село, яке слугувало Дистриктом-12, для продажу почали оцінювати близько 1,4 млн доларів.

Локації з фільму “Голодні ігри”

Генрі Рівер Мілл Віллідж

Насправді Генрі Рівер Мілл Віллідж, на початку XX століття, було приватним робітничим селом.

Його господар і за сумісництвом власник текстильної бавовняної промисловості, планував, аби в селі жили і працювали одночасно.

Так і вийшло: фабрика, а поряд 35 хатинок для працівників.

Село покинули у 1970 році, після пожежі.

Можна сказати, що Голлівуд буквально врятував це місце.

Після того як у 2011 році селище зняли у кіно, фанати франшизи почали туди з’їжджатися.

Сьогодні село відкрите для екскурсій, фестивалів та проведення весіль.

А віднедавна ще й з’явилася можливість зупинитися в повністю відреставрованому будинку №12.

А якщо потрапити у Генрі Рівер Мілл Віллідж під час фан туру то можна і з луку постріляти, як головна героїня Кітнісс.

І це тільки початок, у власників ще багато ідей, як привернути туристів.

Державний рекреаційний ліс Дюпон

Якщо ви не фанат “Голодних ігор”, але любите природу, то ця локація вам сподобається.

Водоспади, озера, стежки, їзда на велосипеді, верхова їзда і навіть риболовля — все це може запропонувати ліс Дюпон.

У першому фільмі там знімали 3 важливі сцени: коли Кітнісс відокремилась від інших конкурсанток і потрапила в лісову пожежу.

Цю сцену відзняли біля старої злітно-посадкової смуги на Camp Summit Road.

Друга сцена – стрибок головної героїні у воду, щоб врятуватися від пожежі.

Локацією для зйомки став водоспад Bridal Veil Falls.

А фінальну, 3 сцену, фільмували біля підніжжя Потрійного водоспаду.

Там Кітнісс знаходить пораненого Піта.

Для підготовки цих сцен, місця довелося спочатку добре прибрати, а потім встановити дерева зі сталевих труб.

Тому захисники природи можуть не турбуватися. Жодне дерево від вогню не постраждало, а для пожежі в сталеві дерева ввели газ пропан.

