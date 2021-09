Не лише “Голодні ігри”. ТОП-7 кращих фільмів з Дженніфер Лоуренс

Фільми з Дженніфер Лоуренс — добірка Ранку у Великому Місті.

Талановита, різнопланова і щоразу неповторна.

Мова про Дженніфер Лоуренс — одну з найбільш високооплачуваних акторок у світі.

У свої 31 вона встигла зіграти море вдалих ролей на різний колір і смак, отримати 3 “Золотих глобуси” і омріяний “Оскар”.

А нещодавно зірка Голлівуду похизувалася ще однією чуттєвою звісткою — невдовзі вона вперше стане мамою.

На честь такої події ми вирішили нагадати світу, за що всі так сильно люблять Дженніфер Лоуренс.

А щоб не бути занадто очевидними, обійдемось без легендарних “Голодних ігор”.

Рік випуску: 2008

Рейтинг IMDb: 6,8

На перший погляд, може видатись, що це звичайна кримінальна драма із захопливим сюжетом.

Проте у ній ховається глибокий зміст, що нагадає кожному про важливе…

Cюжет

Сільвія працює менеджером ресторану, сторониться людей і перебивається випадковими зв’язками.

Її обтяжує минуле, в якому вона зробила непоправне, і з тих пір наслідки того інциденту мимоволі переносить на всі свої дії і вчинки.

І тільки драматичні події, що сколихнули сумне існування Сільвії, змушують жінку переглянути своє життя.

Рік випуску: 2012

Рейтинг IMDb: 5,6

Кортить подивитися чогось страшненького на ніч?

Тоді замість стандартного “Дзвінка” вмикай моторошний трилер із талановитою Лоуренс у головній ролі.

Цей жанр їй сильно пасує!

Cюжет

Мати і дочка переїжджають у нове місто і поселяються по сусідству з будинком, у якому дівчина вбила своїх батьків.

Коли донька знайомиться з хлопчиною, що вижив, вона розуміє — дана історія далека від завершення…

Рік випуску: 2012

Рейтинг IMDb: 7,7

Ця драматична комедія Девіда Рассела вийшла на екрани 9 років тому, а її досі дивляться і передивляються мільйони.

Не лише через небанальний сценарій, що безперечно надихає, а й через прекрасний тандем талановитих Дженніфер Лоуренс та Бредлі Купера.

Cюжет

Вісім довгих місяців шкільний вчитель на ім’я Пет пробув на реабілітації у спеціальній лікарні.

Після закінчення цього терміну він повертається додому.

Але замість того, щоб жити далі, його охоплює всього одне бажання — повернути колишнє життя.

Чи зможе він це зробити, в обхід судових заборон?

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDb: 5,4

Блискуча історична картина про пристрасть, кохання. відчай і кримінал.

А ще блискучіша через те, що Бредлі Купер зіграв із Лоуренс “на біс”.

Cюжет

У центрі сюжету — молодята Джордж і Серена Пембертон, які здійснюють подорож з Бостона в гори Північної Кароліни у 1929 році.

Пара мріє побудувати там лісопромислову імперію.

Одного разу Серена дізнається сумну новину про своє безпліддя.

Щоб захистити шлюб, Серена має намір знайти і вбити попередню жінку Джорджа, яка народила йому сина.

Джордж намагається врятувати свою першу родину. Шлюб Пембертонів тріщить по швах.

Чи змириться Серена з таким ходом справ?

Рік випуску: 2015

Рейтинг IMDb: 6,6

Цю стрічку має побачити абсолютно кожна жінка, щоб отримати свій заряд впевненості.

Cюжет

Реальна історія однієї з найуспішніших жінок-підприємців.

Мати-одиначка Джой Мангано живе на Лонг-Айленді, тяжко працює на кількох роботах, щоб прогодувати і поставити на ноги трьох дітей.

Постійна зайнятість не приносить відчутних результатів, і тоді Джой виручають її власні природні здібності.

Її першим винаходом стає диво-швабра Miracle Mop, яка полегшить життя мільйонам домогосподарок по всьому світу і в одночас зробить Джой відомою…

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 7,0

А це зупиночка усіх любителів наукової фантастики.

Залишай свою буденність і поринь у мандрівку космосом…

Cюжет

Космічний корабель з тисячами пасажирів вирушив у далеку подорож.

Головна мета — знайти планету, яка стане для мандрівників новим домом.

Пережити довгий шлях можливо тільки у стані повного анабіозу, але через збій у роботі бортового комп’ютера один з пасажирів, молодий чоловік на ім’я Джим, прокидається.

Розуміючи, що до пункту призначення він не долетить (до кінця подорожі — 90 років), він вибирає найпривабливішу пасажирку і виводить її зі сну.

Обуренню дівчини немає меж, але перед обличчям небезпек, герої змушені шукати спільну мову.

Рік випуску: 2018

Рейтинг IMDb: 6,6

Ідеальний варіант для тих, хто не знає, на якому жанрі зупинитися.

Тут буде і драма, і трилер, і бойовик.

Особливо чуттєвим радимо запастися сталевими нервами і носовичком — без сліз не обійдеться.

Cюжет

Життя молодої дівчини Домініки перетворюється на суцільне випробування.

Вона була талановитою балериною, але в одну мить все змінилося.

Головна героїня змушена погодитися стати червоним горобцем і пройти підготовку на секретній базі, щоб зберегти своє життя.

З неї зробили добре підготовлену агентку секретної служби, здатну виконувати найскладніші місії.

Домініка стала безперечною зброєю під контролем таємничої організації, але її чергове завдання обертається самим несподіваним чином…

