По всьому світу: де насправді знімали фільм “Місія Нездійсненна”

Перекриті головні вулиці Парижу, карколомні трюки та сто мільйонів доларів витрат на зйомки – усе це про фільм «Місія Нездійсненна» з Томом Крузом.

Історія франшизи почалася з дитячої любові Тома Круза до однойменного телевізійного серіалу кінця шістдесятих від Paramount Pictures.

Актор подорослішав і пішов до кіностудії з пропозицією адаптувати сценарій на великий екран.

І тут понеслося – 25 років роботи, 6 екранізацій.

І звісно, десятки локацій знімання, які стали туристичними.

І перше місце зйомок – найвищий хмарочос у світі – Бурдж Халіфа. На секунду, 163 поверхи.

Власники будівлі не хотіли робити зі свого «витвору архітектурного мистецтва» знімальний майданчик.

Проте продюсерські здібності Тома Круза таки допомогли домовитися про зйомки четвертої частини франшизи «Місія нездійсненна: Протокол Фантом» саме в цьому місці.

Власники виділили під знімальний майданчик кілька пустих поверхів.

До речі, до сцени на хмарочосі готувалися місяць.

Усе можна було зняти на штучно побудованій декорації, але Тому Крузу 25 метрів було замало, душа потребувала пригод та адреналіну на 800 метрах.

Наступна зупинка – Австрія, Віденська опера.

Ви колись бачили стрілянину в опері синхронізовану з музичним супроводом? Ні?

Тоді подивіться «Місія нездійсненна 5: нація ізгоїв».

А от приміщення “за сценою” було відтворено в одному з кінопавільйонів лондонської студії.

У цій частині Круз залазить на дах опери та спускається на канаті усередину будівлі, прямо під час спектаклю.

До речі, ця сцена визнана однією з найяскравіших і видовищних з усіх фільмів.

Завершимо пригоди Норвегією.

Там, де агент Ітан Хант, ледве не впав з 604 метрової висоти.

За сценарієм дії відбувалися в Індії, але менеджери з підбору локацій не знайшли там нічого цікавого.

Щоб побувати на місці фільмування шостої частини, доведеться проїхати чималий маршрут.

Місто Ставангер, далі паромна переправа, пів години на автобусі й насамкінець 2 години пішки: через кам’яні тропи та болота.

Цікаво, що прем’єру вирішили провести саме на відкритому повітрі.

І заради цього 2 тисячі людей не полінувалися і прийшли на показ. Оце мотивація!

