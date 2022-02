Топ фільмів за творами зі шкільної програми

Найкращі фільми за творами зі шкільної програми – добірка Ранку у Великому Місті.

Екранізація книг завжди дає їм нове життя.

Гарний фільм за мотивами роману може зробити його тільки популярнішим.

Американсько-український фільм режисерів Ахтема Сеїтаблаєва та Джона Вінна.

Екранізація історичної повісті Івана Франка «Захар Беркут».

Сюжет: події відбуваються у 1241 році.

Монгольська орда рухається на захід і знищує все на своєму шляху.

Однак біля Карпат загарбники зупиняються.

Підкорити гори – справа не з легких.

Тим паче, коли захищати рідний край готове відважне місцеве населення.

Під мудрим керівництвом Захара Беркута громада горців вирішує дати відсіч ворогам.

Спеціально для фільму гурт «Океан Ельзи» записав пісню «Перевал».

Український фільм пригодницький фільм-фентезі.

За основу режисер стрічки Юрій Ковальов взяв одноіменний роман Володимира Рутківського.

Сюжет: школяр Вітько через загадковий портал часу опиняється в минулому.

Він потрапляє в епоху Київської Русі і знайомиться з воїном Олешком.

Хлопцю доведеться вивчити побут русичів, знайти справжню дружбу і мужньо витримати ворожнечу з половцями.

Критики схвально оцінили екранізацію та окремо відзначили вдалий образ Олешка у виконанні Романа Луцького.

Художній дитячий фільм режисера Віктора Андрієнка.

Знятий за мотивами книги Олександра Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили».

У 18 років юнак родом із Закарпаття став артистом чехословацького цирку.

Відтоді він побував у 64 країнах світу і став чемпіоном Європи з культуризму.

Преса в США назвала Івана найсильнішою людиною планети.

Британська королева подарувала Фірцаку шолом та пояс із золота та діамантів.

Стрічка «Іван Сила» отримала премію імені Лесі Українки як найкращий фільм для дітей та юнацтва.

Фантастичний фільм режисера Раміна Бахрамі про антиутопічне майбутнє.

Екранізація одноіменного роману Рея Бредбері.

Сюжет: тоталітарний режим, у якому живе людство, не дозволяє тримати вдома літературу.

Існує спеціальний загін пожежників, який знищує книги.

Головний герой Гай Монтег – один із таких пожежників.

Він завжди якісно виконував свою роботу і не ставив зайвих запитань.

Але одного разу все змінюється.

Гай починає розмірковувати, чи правильно він чинить.

Британський фільм Олівера Паркера.

Екранізація культового роману Оскара Вайлда.

Сюжет: Доріан – неймовірно красивий юнак.

Одного разу художник написав портрет Доріана, і хлопець, побачивши це, закохався у власне відображення.

Його не покидала думка, що колись він втратить свою вроду.

Грей дуже хотів залишитися молодим і був готовий віддати за це душу.

Диявол почув його прохання.

Відтоді Грей залишався бездоганним, але портрет змінювався.

Він уособлював всі пороки і таємниці Доріана…

Бажаємо вам гарного перегляду фільмів.

Але не забувайте, що екранізація – лише бонус до першотвору.

Глибину і проникливість книг не зможе замінити жодна кінострічка.

Фото: IMDb

