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ICTV Ранок 12.01.2023 09:27
12.01.2023 09:27
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Секрети краси Анджеліни Джолі: як виглядати розкішною в будь-якому віці

Секрети краси Анджеліни Джолі: як виглядати розкішною в будь-якому віці

Незрівнянна Анджеліна Джолі. Хочеш дізнатися секрети краси зірки?

Ранок у Великому Місті готовий розкрити тобі деталі догляду за тілом від голлівудської акторки.

Секрети краси Анджеліни Джолі

Займатися шкірою потрібно з раннього віку

Дерматолог акторки Ронде Ранд радить очищувати шкіру обличчя м’якими засобами, користуватися на постійній основі сонцезахисним кремом і використовувати продукти з натуральними компонентами.

Що ж з приводу акторки, то їй насправді просто пощастило зі шкірою. Генетика відіграла тут значну роль.

Та це не означає, що вона за нею зовсім не доглядає. Навпаки, окрім вищезазначених порад свого дерматолога, Джолі робить ще й лазерну чистку обличчя.

джолі

Фото: IMDb

Мінімум макіяжу

У звичайному житті акторку можна зустріти без мейкапу.

Зірка намагається менше користуватися косметикою, лише за необхідності, тобто на зйомках і на світських заходах.

А ще вона ретельно підбирає засоби для зняття макіяжу, щоб не нашкодити шкірі.

Зірка рідко користується парфумами

В одному зі своїх інтерв’ю Анджеліна Джолі сказала, що її діти засмучуються, коли вона користується парфумом.

– Вони говорять, що він не пахне мною, – додала голлівудська акторка.

Джолі

Фото: IMDb

Регулярне заняття спортом

Джолі регулярно займається кікбоксингом і кілька разів на тиждень йогою, щоб менше стресувати й тримати свій психологічний стан у нормі.

Окрім цього вона виконує вправи вдома з гантелями та ходить у спортзал – і все це, щоб виглядати стрункою та привабливою.

Іноді нам здається, що зірки не старіють, бо мають багато грошей на догляд за тілом, але це не зовсім так.

Також по темі: Незрівнянна Джолі: топ-5 фільмів із легендарною акторкою Копія батьків. Шайло Джолі-Пітт: чим ця дівчина підірвала мережу Їх пам’ятатимуть завжди: зірки, що нещодавно закінчили яскраву кінокар’єру

Звичайно, публічність вимагає постійної роботи над зовнішністю, але часто зіркам доводиться лягати й під ніж хірургів, аби лиш нам з вами сподобатись.

Тому не засуджуйте, а регулярно доглядайте за собою.

І пам’ятайте, молодість не вічна, тому любіть себе зараз.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які процедури для краси можна робити вдома.

Фото: IMDb

Теги: Анджеліна Джолі, секрети краси
12.01.2023 09:27

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