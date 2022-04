Їх пам’ятатимуть завжди: зірки, що нещодавно закінчили яскраву кінокар’єру

Хто з відомих акторів нещодавно оголосив про завершення кар’єри?

У житті кожної людини настає момент, коли хочеться відпочити від роботи та пожити для себе.

Актори — не виняток. Вони роками тішать глядачів своєю неперевершеною грою та завойовують серця прихильників по всьому світу.

Однак усьому з часом приходить кінець.

Розповідаємо про культових акторів, які нещодавно оголосили про завершення кар’єри.

Зараз актору вже 32 роки, однак для багатьох глядачів він назавжди залишиться 11-річним Гаррі Поттером, який зумів подолати найзапеклішого ворога.

Саме роль у культовій серії фільмів про обдарованого хлопчика, який навчався у школі магії, принесла Деніелу шалену популярність.

У свої 20 Редкліфф став найбільш високооплачуваним актором десятиліття, однак на досягнутих успіхах він не спинився.

Британський актор утілив чимало персонажів, які назавжди запам’ятаються кіноманам.

Проте хвилюватися поки зарано: Редкліфф незабаром збирається втілити свою давню мрію та самостійно зрежисувати стрічку.

Отож, усі фанати ще матимуть змогу насолоджуватися творчістю улюбленого актора.

До речі, остаточно Деніел перестане зніматися лише за півтора року, тому в усіх охочих ще буде змога побачити його на великих екранах.

Той самий міцний горішок з Голлівуду, про якого чули майже всі, також закінчує свою кар’єру.

Брюсу багато років удавалось втілювати і спокусників, і супергероїв.

67-річний актор назавжди запам’ятається глядачам своїми яскравими ролями у фільмах “Кримінальне чтиво”, “П’ятий елемент”, “Невразливий”.

Дорослішання ніяк не нашкодило зірці: з роками Вілліс ставав тільки мужнішим.

Однак навіть найбезстрашнішим чоловікам часом потрібен відпочинок.

Через проблеми зі здоров’ям актор більше не зможе брати участь у зйомках.

Про це повідомила його старша Донька Румер Вілліс на своїй сторінці в Інстаграм:

Хворим на афазію важко говорити та сприймати інформацією.

Проте підтримка й кохання рідних обов’язково допоможуть Брюсу відновитися якомога швидше.

Неймовірно талановитий актор, що колись змушував глядачів сміятися до болю в животі, також закінчує свою кар’єру.

Джима Керрі часто називають сучасним Чарлі Чапліном, і не дарма.

Його акторську гру у фільмах “Маска”, “Шоу Трумана”, “Брехун брехун” важко недооцінити.

Для кіноманів Джим назавжди залишиться молодим невтомним веселуном, що відіграє своїх персонажів кожною клітинкою тіла.

Однак зараз легендарний Керрі хоче піти на пенсію.

Проте у прихильників ще є шанс побачити улюбленого актора на великих екранах: Джим Керрі зазначив, що колись може знятися у стрічці з шедевральним сценарієм, що буде важливим для людей.

Найближчим часом голлівудська зірка хоче насолоджуватися спокійним життям без зйомок.

Головне фото: IMDb

