Копія батьків. Шайло Джолі-Пітт: чим ця дівчина підірвала мережу

Донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, Шайло, підкорює мережу схожістю з зірковими батьками.

Нещодавно відбулась прем’єра фільму “Вічні”, де одну з головних ролей зіграла голівудська акторка Анджеліна Джолі.

На червоній доріжці актрису супроводжували діти — 16-річна Захара і 15-річна Шайло.

Остання привернула до себе найбільше уваги і ледь не затьмарила Джолі.

Ранок у Великому Місті знає, чому поява дітей колишнього зіркового подружжя схвилювало фанатів по всьому світу.

За роки перебування у шлюбі Анджеліни і Бреда з’явилось шестеро дітей.

20-річний Меддокс, 17-річний Пакс Тьєн та 16-річна Захара — прийомні.

13-річні близнюки Нокс та Вів’єн та 15-річна Шайло — біологічні.

Шайло — це перша рідна дитина зірок, тому ЗМІ пильно стежили за нею ще з часів вагітності Джолі.

В перші години після народження Шайло, батьки продали її фото за 10 мільйонів доларів, а гроші перевели на благочинність.

Бред Пітт в інтерв’ю Опрі Уінфрі в 2008 році обмовився, що Шайло хоче, щоб її називали Джоном.

На той момент дівчинці було два роки і на своє ім’я, яке їй дали при народженні, свідомо не відкликалась.

Згодом вже Джолі розповіла, що Шайло комфортно не тільки з чоловічим ім’ям але й у чоловічому одязі.

Здебільшого папараці фотографували її у спортивному костюмі, брюках, сорочках.

Шайло у одязі виражала себе як “пацанка” та й на цьому все не завершилось.

Осільки їй подобалось все, що носили хлопчики, той зачіска має бути відповідною.

Тому їй коротко підстригли волосся.

Західні ЗМІ, почилаючись на інсайдерську інформацію, тоді писали, що справа дійшла й до гормональних пігулок.

Актори перестали коментувати ситуацію з гендерним переходом доньки.

Шайло з малечі то знімається у фільмі з батьками, то озвучує тваринку у мультику, де й працює мама, то відвідує світські заходи з Бреджоліною (так фанати називають пару Бреда Пітта та Анджеліни Джолі).

І незважаючи на те, що журнали пишуть про трансгердерність Шайло, зіркові батьки, схоже, підтримують будь-яке рішення своєї дитини і не обмежують її.

Так, на буденних фотографіях, зробленими папараці з Джолі дитина у військових штанах-карго та худі, а червоній доріжці — у костюмі.

Однак, деколи Шайло вдягає сукню, робить зачіску і наносить легкий макіяж.

В цей момент Інтернет розривається фото-порівняннями з Бреджоліною.

Так, нещодавно, на прем’рі фільму за участі Анджеліни, на публіці у компанії мами та сестри з’явилась Шайло у жіночному образі.

Цього разу вона з’явилась на червоній доріжці у дуже нетиповому для себе образі — у асиметричному сарафані тілесного кольору на тонких бретелях та світлих балетках.

І фанати одразу підмітили як подорослішала дівчинка.

Окрім цього, неможливо не помітити схожість з Бранджоліною.

В коментарях шанувальники здебільшого пишуть, що Шайло надзвичайно схожа одразу на обох батьків.

Й справді, схожіть вражає.

Фан-акаунти переповнені такими порівняннями, а самі ж шанувальники вважають, що Шайло піде по стежці батьків-акторів.

У 2016 році разом із Паксом Тьєном та Ноксом брала участь у озвученні мультфільму «Кунг-фу Панда 3 , у якому мати подарувала голос Майстеру Тигриці (Шайло дістався персонаж на ім’я Шуай Шуай).

Крім того, дочка надихнула Джолі на продюсування фільму за романом Кетрін Епплгейт “Айван, єдиний і неповторний”.

Дівчинка прочитала книгу і так захоплено перерозповіла Анджеліні історію, що та погодилась на роль.

Як видно, батьки з усіх сил підтримують рішення своєї дитини і дають повну свободу для самовираження.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Анджеліною Джолі.

Фото: Gettyimages

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.