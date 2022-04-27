Домашній салон краси: ТОП-5 процедур, які можна зробити самостійно

Кожна дівчина чудово розуміє, наскільки важливо доглядати за собою.

Навіть в умовах війни не слід забувати про свою зовнішність та здоров’я.

Тьмяне волосся, зламані нігті та стомлений вигляд ніяк не допоможуть перемогти ворогів, тож не соромся свого бажання потурбуватися про себе.

Через війну салони краси стали недоступними для багатьох українок.

Однак ти сама можеш доглядати за обличчям, волоссям і тілом не гірше багатьох спеціалістів.

Ранок у Великому Місті зараз це доведе.

ТОП-5 салонних процедур, які можна зробити вдома

Зняття манікюру

Почнемо з найпростішого способу заощадити.

Перед походом до свого манікюр-майстра зніми шелак самостійно.

У салонах за цю процедуру беруть від 70 гривень, а ти можеш зробити це практично безкоштовно.

Для цього тобі знадобиться звичайний засіб для зняття лаку або спеціальний для шелаку (з ним буде швидше).

Розріж на невеликі шматочки ватний диск;

Змочи його в рідині для зняття лаку;

Поклади на ніготь і обмотай фольгою хвилин на 10;

Зніми покриття дерев’яною паличкою.

Ламінування волосся

Багато жінок сприймають ламінування волосся як досить дорогу салонну процедуру.

А коштує вона і справді немало — від 500 гривень.

Але мало хто знає про те, що ламінування можна виконати вдома, використовуючи звичайний харчовий желатин.

Залий желатин кип’яченою, але не гарячою водою і дай набрякнути.

Розчини желатин на водяній бані, додай бальзам і добре розмішайте.

Нанеси маску на вологе чисте волосся, не дістаючи коренів — на 2 см від шкіри голови.

Замотай голову в шапочку або пакет і просуши в такому вигляді феном близько 10 хвилин.

Залиш маску на голові на 1-2 години. Змий її з шампунем.

Від першої процедури ефекту очікувати не варто. Але вже до четвертої результат буде дуже помітний.

Безконтактна чистка обличчя

Своєчасне очищення шкіри дозволяє позбутися від висипань та чорних цяток, зменшити кількість дрібних зморшок і посилити природну регенерацію клітин.

У домашніх умовах це можна зробити за допомогою спеціальної електричної щіточки.

Вона ефективно очищає шкіру, позбавляє від жирного блиску, рубців і пор.

Купити такий прилад один раз — набагато вигідніше, ніж ходити у салон краси.

Скрабування шкіри

Процедура скрабування є вкрай важливою для тих, хто хоче собі еластичну та м’яку шкіру.

Для виконання цієї процедури вдома ідеально підійде мелена кава, цукор, сіль.

Наносити скраб потрібно масажними рухами на очищену і розпарену шкіру.

Антицелюлітні обгортання

Багато дівчат та жінок готові віддати всі гроші світу, щоб раз і назавжди позбутися целюліту.

Але не всі знають, що позбутися “апельсинової кірки” і привести в порядок тіло можна й без великих витрат.

У домашніх умовах практикують гарячі й холодні антицелюлітні обгортання.

Для них знадобляться інгредієнти, які можна купити в аптеці або приготувати самостійно.

Перед сеансом зроби пілінг-масаж з використанням скрабів: з водоростями, морською сіллю, зернами кави та інше.

Коли ділянки на сідницях, животі або боках оброблені, на них товстим шаром нанеси суміш від целюліту.

Якщо склад містить пекучі компоненти, оцет або перець, у ньому вимочи марлю, бинти або простирадло, після чого обертай їх навколо тіла. Це особливо актуально для бандажного обгортання.

Після нанесення антицелюлітної суміші тіло покрий харчовою плівкою, а потім загорни теплим пледом або ковдрою. Поліетилен сильно не затягуй, інакше порушиться кровообіг.

Тривалість сеансу залежить від складу і від того, на скільки ти плануєш схуднути. Пекучі маси не можна довго тримати на шкірі, щоб не отримати опік. В середньому тривалість процедури коливається від 20-25 хвилин до декількох годин.

Через певний час зніми плівку, видали з епітелію залишки суміші й обмийся в душі.

Після обгортання на тіло нанеси живильний крем.

Перед процедурою радимо більше почитати про неї, зважити всі “за” і “проти” та не пройти повз протипоказань.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як доглядати за шкірою під час бойових дій.

Фото: Pexels

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