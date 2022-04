Домашній салон краси: ТОП-5 процедур, які можна зробити самостійно

Кожна дівчина чудово розуміє, наскільки важливо доглядати за собою.

Навіть в умовах війни не слід забувати про свою зовнішність та здоров’я.

Тьмяне волосся, зламані нігті та стомлений вигляд ніяк не допоможуть перемогти ворогів, тож не соромся свого бажання потурбуватися про себе.

Через війну салони краси стали недоступними для багатьох українок.

Однак ти сама можеш доглядати за обличчям, волоссям і тілом не гірше багатьох спеціалістів.

Ранок у Великому Місті зараз це доведе.

Почнемо з найпростішого способу заощадити.

Перед походом до свого манікюр-майстра зніми шелак самостійно.

У салонах за цю процедуру беруть від 70 гривень, а ти можеш зробити це практично безкоштовно.

Для цього тобі знадобиться звичайний засіб для зняття лаку або спеціальний для шелаку (з ним буде швидше).

Багато жінок сприймають ламінування волосся як досить дорогу салонну процедуру.

А коштує вона і справді немало — від 500 гривень.

Але мало хто знає про те, що ламінування можна виконати вдома, використовуючи звичайний харчовий желатин.

Від першої процедури ефекту очікувати не варто. Але вже до четвертої результат буде дуже помітний.

Своєчасне очищення шкіри дозволяє позбутися від висипань та чорних цяток, зменшити кількість дрібних зморшок і посилити природну регенерацію клітин.

У домашніх умовах це можна зробити за допомогою спеціальної електричної щіточки.

Вона ефективно очищає шкіру, позбавляє від жирного блиску, рубців і пор.

Купити такий прилад один раз — набагато вигідніше, ніж ходити у салон краси.

Процедура скрабування є вкрай важливою для тих, хто хоче собі еластичну та м’яку шкіру.

Для виконання цієї процедури вдома ідеально підійде мелена кава, цукор, сіль.

Наносити скраб потрібно масажними рухами на очищену і розпарену шкіру.

Багато дівчат та жінок готові віддати всі гроші світу, щоб раз і назавжди позбутися целюліту.

Але не всі знають, що позбутися “апельсинової кірки” і привести в порядок тіло можна й без великих витрат.

У домашніх умовах практикують гарячі й холодні антицелюлітні обгортання.

Для них знадобляться інгредієнти, які можна купити в аптеці або приготувати самостійно.

Перед процедурою радимо більше почитати про неї, зважити всі “за” і “проти” та не пройти повз протипоказань.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як доглядати за шкірою під час бойових дій.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.