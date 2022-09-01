Корисні властивості дині – чому потрібно їсти цей ароматний фрукт.
Яскрава, смачна, ароматна, а головне – корисна! Диня – один із головних фруктів кінця літа та початку осені. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе її цілющі властивості. Адже диня – це справжні солодкі ліки!
Лікувальні властивості дині
Захищає зір
Диня багата на вітамін A, який покращує зір та корисний для профілактики захворювань очей.
А в поєднанні з лютеїном, який теж міститься в дині, вітамін А суттєво знижує ризик розвитку катаракти.
Тож якщо регулярно вживати цей солодкий фрукт, зір не підведе до глибокої старості.
Зміцнює жіноче здоров’я
Диня – один із лідерів за вмістом фолієвої кислоти, або ж вітаміну B9.
Завдяки цьому вона допомагає покращити жіноче здоров’я і попередити розвиток багатьох гінекологічних хвороб.
Диня особливо корисна для тих, хто планує стати мамою.
Адже фолієва кислота нормалізує гормональний фон і створює сприятливі умови для зачаття.
Підтримує чоловічу силу
Диня – потужний афродизіак. Причому, діє вона не гірше, ніж віа-гра!
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А ще регулярне споживання цієї солодкої баштанної культури – це хороша профілактика раку простати.
Тож у сезон диня має бути на чоловічому столі якомога частіше.
Бореться з акне
Щоб позбутися акне та зробити шкіру сяючою, кілька разів на тиждень роби динні маски.
Рецепт простий. Подрібни м’якоть свіжої дині і нанеси на обличчя на 15 хвилин.
Після цього вмийся прохолодною водою, побалуй шкіру живильним кремом та посміхнися своєму відображенню в дзеркалі
Рятує від алергії
Якщо ніяк не можеш позбутися алергії – спробуй… динну ванну.
Задля цього в теплу воду влий склянку динного соку або просто покриши шкірку – та насолоджуйся хвилин 15-20.
Вважається, що така ванна ефективно долає напади алергії. Чому б не перевірити? 🙂
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кавуна.
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