Незвичайні рецепти варення, які тебе здивують
Набридло готувати варення за класичними рецептами? Час спробувати щось новеньке! Ранок у Великому Місті підготував для тебе ТОП незвичайних рецептів варення. Тож читай – і мерщій за фруктами!
Вишня в шоколаді
Інгредієнти:
Вишня – 1 кг
Цукор – 500 г
Какао – 1 ст.л
Лимонна кислота – 0,5 ст.л
Чорний шоколад – 1 плитка
Приготування
1. Видали кісточки з вишень, перебий ягоди в блендері, засип цукром, дай постояти 20 хвилин та доведи суміш до кипіння.
2. Додай лимонну кислоту і какао та кип’яти ще 15 хвилин.
3. Додай шматочки шоколаду, доведи до кипіння – і можна розливати варення по банках.
Варення з кабачків
Інгредієнти:
Кабачки – 1 кг
Цукор – 1 кг
Вода – 120 мл
Лимон – 1 шт
Приготування:
1. Залий цукор водою та доведи до кипіння, постійно помішуючи.
2. Додай у сироп кабачки, попередньо нарізані невеликими кубиками та вари 15 хвилин.
3. Перебий лимон у блендері, додай до кабачків та вари ще 20-30 хвилин. Після цього – розлий по банках і закатай.
Малинове варення з коньяком
Інгредієнти:
Малина – 1 кг
Цукор – 900 г
Коньяк – 50 г
Желатин – 1 ст.л
Приготування:
1. Перебий малину з цукром у блендері, додай коньяк та ще раз перебий суміш.
2. Замочи желатин у теплій воді й залиш на 15 хвилин для набухання.Також по темі: Кекси у кружці: 3 прості рецепти для мікрохвильовки Корисне печиво без цукру та білого борошна: 3 фітнес-рецепти Смачно і просто. 5 небанальних страв із кабачків
3. Постав малиново-коньячну масу на водяну суміш на водяну баню, доведи до кипіння та вари 5 хвилин.
4. Додай желатин і вари ще 1 хвилину.
5. Розлий по банкам і закатай.
Варення з кавуна
Інгредієнти:
М’якоть кавуна – 800 г
Цукор – 1 кг
Лимонна кислота – 15 г
Ванілін – 1 пакетик
Приготування:
1. Почисти кавун він шкірки та насіння, наріж кубиками, засип цукром та залиш на 1,5-2 години.
2. Акуратно помішуючи, провари 15 хвилин та дай охолонути.
3. Повтори процедуру 4 рази, під час останньої варки додай лимонну кислоту і ванілін та провари ще 5 хвилин.
4. Розклади по банках або остуди і смакуй одразу!
Персикове варення зі спеціями
Інгредієнти:
Персики – 1 кг
Лимон – 0,5 шт
Цукор – 600 гр
Бадьян – 1 зірочка
Кориця – 1 паличка
Приготування:
1. Добре потри персики щіточкою, щоб позбутися ворсинок, обсуши рушником та наріж м’якоть на 4 частини.
2. Додай до персиків цукор, спеції та лимонний сік і залиш на 2-3 години.
3. Доведи масу до кипіння та вари 3 хвилини, постійно помішуючи. Після цього залиш на 8-12 годин. Повтори процедуру двічі.
4. Провари ще 3 хвилини, розлий по банках і закатай. Зберігай у темному прохолодному місці. Смачного!
Нагадуємо, раніше ми розповідали про 5 найкращих рецептів лимонаду.
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