Корисне печиво без цукру та білого борошна: 3 фітнес-рецепти

Як приготувати смачне та корисне печиво без цукру та пшеничного борошна – найкращі рецепти.

Ранок у Великому Місті зібрав 3 круті фітнес-рецепти, які прийдуться до смаку тим, хто веде здоровий спосіб життя.

Так-так, солодощі теж бувають корисними! Таке печиво забезпечить твій організм необхідними вуглеводами (читай – енергією). Але не простими, які містяться в цукру та білому борошні, а складними, які у злаках і фруктах.

Вони повільніше розщеплюються, а отже – не викликають різких стрибків рівня цукру в крові. А ще не шкодять твоїй фігурі, якщо їсти їх в міру.

Корисне печиво без цукру та білого борошна

Вівсяне печиво без цукру

Інгредієнти

Вівсяні пластівці – 1 ст.

Вівсяні висівки – 0,5 ст.

Кефір – 0,5 ст.

Цукати – 50 г.

Чорнослив – 50 г.

Курага – 50 г.

Горіхи – 50 г.

Насіння соняшника – 50 г.

Цедра одного лимона

Мед – 2 ст. л.

М’ята – 1 гілочка

Приготування

Перебий у блендері всі інгредієнти, окрім кефіру, горіхів та насіння. Поступово додавай кефір, поки не вийде досить щільне тісто, з якого можна щось ліпити. Додай насіння та горіхи. Розклади тісто по формах або висади печиво на пергамент. Випікай 30-40 хвилин за температури 180 С градусів.

Кокосове фітнес-печиво

Інгредієнти

Кокосова стружка – 240 г.

Фініки – 8 шт.

Яблуко – 2 шт..

Сироп топінамбура – 4 ст. л.

Приготування

Приготуй яблучне пюре. Для цього очисть яблука від кожури, поріж на шматочки, додай трохи води і вари 20 хвилин. Перебий у блендері всі інгредієнти. Сформуй печеньки у вигляді на півкуль та випікай 15 хвилин за температури 180 С градусів, поки вони не стануть золотистими.

Морковне печиво без цукру

Інгредієнти

Фініᴋи без кісточки 50 г.

Морква – 50 г.

Кокосова стружка – 20 г.

Горіхи – 15 г.

Зерновий хлібець – 1 шт.

Приготування

Моркву натри на терці, хлібець подрібни на крупні крихти. Усі інгредієнти перебий блендером. Зліпи печеньки – із цієї кількості тіста має вийти 5-7 штук. Випікай при температурі 130 градусів протягом 2 годин.

Шоколадне фітнес-печиво без цукру – відеорецепт

Таке печиво дуже добре смакуватиме з мигдальним або кокосовим молоком.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати рослинне молоко.

Фото: Pixabay

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