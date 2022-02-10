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ICTV Ранок 10.02.2022 09:04
10.02.2022 09:04
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Корисне печиво без цукру та білого борошна: 3 фітнес-рецепти

Корисне печиво без цукру та білого борошна: 3 фітнес-рецепти

Як приготувати смачне та корисне печиво без цукру та пшеничного борошна – найкращі рецепти.

Ранок у Великому Місті зібрав 3 круті фітнес-рецепти, які прийдуться до смаку тим, хто веде здоровий спосіб життя.

Так-так, солодощі теж бувають корисними! Таке печиво забезпечить твій організм необхідними вуглеводами (читай – енергією). Але не простими, які містяться в цукру та білому борошні, а складними, які у злаках і фруктах.

Вони повільніше розщеплюються, а отже – не викликають різких стрибків рівня цукру в крові. А ще не шкодять твоїй фігурі, якщо їсти їх в міру.

Корисне печиво без цукру та білого борошна

Вівсяне печиво без цукру

Інгредієнти

  • Вівсяні пластівці – 1 ст.
  • Вівсяні висівки – 0,5 ст.
  • Кефір – 0,5 ст.
  • Цукати – 50 г.
  • Чорнослив – 50 г.
  • Курага – 50 г.
  • Горіхи – 50 г.
  • Насіння соняшника – 50 г.
  • Цедра одного лимона
  • Мед – 2 ст. л.
  • М’ята – 1 гілочка
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Приготування

  1. Перебий у блендері всі інгредієнти, окрім кефіру, горіхів та насіння.
  2. Поступово додавай кефір, поки не вийде досить щільне тісто, з якого можна щось ліпити.
  3. Додай насіння та горіхи.
  4. Розклади тісто по формах або висади печиво на пергамент. Випікай 30-40 хвилин за температури 180 С градусів.

Кокосове фітнес-печиво

Інгредієнти

  • Кокосова стружка – 240 г.
  • Фініки – 8 шт.
  • Яблуко – 2 шт..
  • Сироп топінамбура – 4 ст. л.

Приготування

  1. Приготуй яблучне пюре. Для цього очисть яблука від кожури, поріж на шматочки, додай трохи води і вари 20 хвилин.
  2. Перебий у блендері всі інгредієнти.
  3. Сформуй печеньки у вигляді на півкуль та випікай 15 хвилин за температури 180 С градусів, поки вони не стануть золотистими.

Морковне печиво без цукру

Інгредієнти

  • Фініᴋи без кісточки 50 г.
  • Морква – 50 г.
  • Кокосова стружка – 20 г.
  • Горіхи – 15 г.
  • Зерновий хлібець – 1 шт.

Приготування

  1. Моркву натри на терці, хлібець подрібни на крупні крихти.
  2. Усі інгредієнти перебий блендером.
  3. Зліпи печеньки – із цієї кількості тіста має вийти 5-7 штук.
  4. Випікай при температурі 130 градусів протягом 2 годин.

Шоколадне фітнес-печиво без цукру – відеорецепт

Таке печиво дуже добре смакуватиме з мигдальним або кокосовим молоком.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати рослинне молоко.

Фото: Pixabay

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Теги: Здоров'я, рецепти
10.02.2022 09:04



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