Смачно і просто. 5 небанальних страв із кабачків

Рецепти страв із кабачків, які точно сподобаються тобі та твоїй родині.

Сезон кабачків – у розпалі. Але далеко не всі знають, що їх можна не лише посмажити, але й приготувати купу інших смачних та вітамінних страв.

Ранок у Великому Місті зібрав 5 оригінальних рецептів із кабачків, які допоможуть урізноманітнити твоє меню.

Рецепти страв із кабачків

Кабачковий торт

Інгредієнти

Тісто:

Кабачки – 1 кг.

Яйця – 3 шт.

Борошно – 10 ст. л.

Помідори – 3-4 шт.

Олія – 2 ст. л.

Сіль – 0,5 ст. л.

Намазка:

Густа сметана – 350 г.

Зелень

Часник

Сіль за смаком

Приготування

Натри кабачок, посоли, дай постояти 10 хвилин і відіжми. Додай яйця, борошно та олію. Ретельно перемішай. Розігрій сковороду, крапни олію та розподіли по сковороді 3 столові ложки тіста. Обсмаж млинчики під кришкою до золотистої скоринки. Поки млинці охолоджуються, приготуй намазку. Для цього подрібни у блендері сметану, зелень, часник та сіль. Дрібно наріж помідори. Збери торт. Для цього шарами почергово викладай млинчики, намазку та помідори. Постав у холодильник на 1 годину – і можна смакувати.

Суп-пюре з кабачків

Інгредієнти

Кабачки – 2 шт.

Цибуля – 2 шт.

Часник – 5 зубчиків

Картопля – 3 шт.

Морква – 3 шт.

Вершки – 100 г.

Сухарики – 100 г.

Олія – 1 ст.л.

Сіль, перець, зелень – за смаком

Приготування

Обсмаж на олії дрібно нарізану цибулю та часник. Додай нарізані кабачки, сіль та перець і тушкуй до готовності. Одночасно відвари нарізані на кубики картоплю і моркву. З’єднай усі інгредієнти і ретельно перебий блендером. Додай вершки і відрегулюй густоту супу. Прикрась сухариками та нарізаною зеленню.

Хрусткі палички з кабачків

Інгредієнти

Кабачок – 1 шт .

Олія – 3 ст.л.

Сіль – 1 ч.л.

Паприка – 2 ч.л.

Прованські трави – 1 ч.л.

Панірувальні сухарі

Приготування

Почисть кабачок і наріж на палички товщиною 1 см. У мисці змішай кабачки, олію, сіль та спеції і залиш на 20 хвилин. Обваляй кабачки в сухарях і викладіть на деко, застелене пергаментом. Випікай до золотої скоринки за температури 200°С. Це займе близько 15 хвилин. Подавай до столу з улюбленим соусом.

Кабачковий пиріг

Інгредієнти

Кабачки – 400 г.

Твердий сир – 150 г.

Шинка (за бажанням) – 100 г.

Яйця – 2 шт.

Борошно – 100 г.

Сіль, перець, часник

Приготування

Натри кабачки на терку та добре відіжми. Сир натри, шинку та часник наріж дрібними шматочками. Змішай усі інгредієнти та виклади у форму. Запікай 40 хвилин за температури 200°С.

Кабачкове варення

Інгредієнти

Кабачки – 1 кг.

Лимон – 1шт.

Апельсин – 1 шт.

Цукор – 0,5 кг.

Приготування

Очисть кабачки, наріж дрібними кубиками і залиш на 2 години. Доведи масу до кипіння та провари 20 хвилин. Додай нарізані лимони та апельсини і ще раз провари 20 хвилин. Дай охолонути – і можна розливати по банках і консервувати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кабачків.

Фото: Pexels

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