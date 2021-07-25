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ICTV Ранок 25.07.2021 09:12
25.07.2021 09:12
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Смачно і просто. 5 небанальних страв із кабачків


Рецепти страв із кабачків, які точно сподобаються тобі та твоїй родині.

Сезон кабачків – у розпалі. Але далеко не всі знають, що їх можна не лише посмажити, але й приготувати купу інших смачних та вітамінних страв.

Ранок у Великому Місті зібрав 5 оригінальних рецептів із кабачків, які допоможуть урізноманітнити твоє меню.

Рецепти страв із кабачків

Кабачковий торт

Інгредієнти

Тісто:

  • Кабачки – 1 кг.
  • Яйця – 3 шт.
  • Борошно – 10 ст. л.
  • Помідори – 3-4 шт.
  • Олія – 2 ст. л.
  • Сіль – 0,5 ст. л.

Намазка:

  • Густа сметана – 350 г.
  • Зелень
  • Часник
  • Сіль за смаком

Приготування

  1. Натри кабачок, посоли, дай постояти 10 хвилин і відіжми.
  2. Додай яйця, борошно та олію. Ретельно перемішай.
  3. Розігрій сковороду, крапни олію та розподіли по сковороді 3 столові ложки тіста. Обсмаж млинчики під кришкою до золотистої скоринки.
  4. Поки млинці охолоджуються, приготуй намазку. Для цього подрібни у блендері сметану, зелень, часник та сіль.
  5. Дрібно наріж помідори.
  6. Збери торт. Для цього шарами почергово викладай млинчики, намазку та помідори.
  7. Постав у холодильник на 1 годину – і можна смакувати.

Суп-пюре з кабачків

Інгредієнти

  • Кабачки – 2 шт.
  • Цибуля – 2 шт.
  • Часник – 5 зубчиків
  • Картопля – 3 шт.
  • Морква – 3 шт.
  • Вершки – 100 г.
  • Сухарики – 100 г.
  • Олія – 1 ст.л.
  • Сіль, перець, зелень – за смаком

Приготування

  1. Обсмаж на олії дрібно нарізану цибулю та часник.
  2. Додай нарізані кабачки, сіль та перець і тушкуй до готовності.
  3. Одночасно відвари нарізані на кубики картоплю і моркву.
  4. З’єднай усі інгредієнти і ретельно перебий блендером.
  5. Додай вершки і відрегулюй густоту супу.
  6. Прикрась сухариками та нарізаною зеленню.

Хрусткі палички з кабачків

Інгредієнти

Кабачок – 1 шт .

Олія – 3 ст.л.

Сіль – 1 ч.л.

Паприка – 2 ч.л.

Прованські трави – 1 ч.л.

Панірувальні сухарі

Приготування

  1. Почисть кабачок і наріж на палички товщиною 1 см.
  2. У мисці змішай кабачки, олію, сіль та спеції і залиш на 20 хвилин.
  3. Обваляй кабачки в сухарях і викладіть на деко, застелене пергаментом. Випікай до золотої скоринки за температури 200°С. Це займе близько 15 хвилин.
  4. Подавай до столу з улюбленим соусом.

Кабачковий пиріг

Інгредієнти

  • Кабачки – 400 г.
  • Твердий сир – 150 г.
  • Шинка (за бажанням) – 100 г.
  • Яйця – 2 шт.
  • Борошно – 100 г.
  • Сіль, перець, часник

Приготування

  1. Натри кабачки на терку та добре відіжми.
  2. Сир натри, шинку та часник наріж дрібними шматочками.
  3. Змішай усі інгредієнти та виклади у форму.
  4. Запікай 40 хвилин за температури 200°С.

Кабачкове варення

Інгредієнти

  • Кабачки – 1 кг.
  • Лимон – 1шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Цукор – 0,5 кг.

Приготування

  1. Очисть кабачки, наріж дрібними кубиками і залиш на 2 години.
  2. Доведи масу до кипіння та провари 20 хвилин.
  3. Додай нарізані лимони та апельсини і ще раз провари 20 хвилин.
  4. Дай охолонути – і можна розливати по банках і консервувати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кабачків.

Фото: Pexels

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Теги: рецепти
25.07.2021 09:12



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