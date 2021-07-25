Смачно і просто. 5 небанальних страв із кабачків

Рецепти страв із кабачків, які точно сподобаються тобі та твоїй родині.
Сезон кабачків – у розпалі. Але далеко не всі знають, що їх можна не лише посмажити, але й приготувати купу інших смачних та вітамінних страв.
Ранок у Великому Місті зібрав 5 оригінальних рецептів із кабачків, які допоможуть урізноманітнити твоє меню.
Рецепти страв із кабачків
Кабачковий торт
Інгредієнти
Тісто:
- Кабачки – 1 кг.
- Яйця – 3 шт.
- Борошно – 10 ст. л.
- Помідори – 3-4 шт.
- Олія – 2 ст. л.
- Сіль – 0,5 ст. л.
Намазка:
- Густа сметана – 350 г.
- Зелень
- Часник
- Сіль за смаком
Приготування
- Натри кабачок, посоли, дай постояти 10 хвилин і відіжми.
- Додай яйця, борошно та олію. Ретельно перемішай.
- Розігрій сковороду, крапни олію та розподіли по сковороді 3 столові ложки тіста. Обсмаж млинчики під кришкою до золотистої скоринки.
- Поки млинці охолоджуються, приготуй намазку. Для цього подрібни у блендері сметану, зелень, часник та сіль.
- Дрібно наріж помідори.
- Збери торт. Для цього шарами почергово викладай млинчики, намазку та помідори.
- Постав у холодильник на 1 годину – і можна смакувати.
Суп-пюре з кабачків
Інгредієнти
- Кабачки – 2 шт.
- Цибуля – 2 шт.
- Часник – 5 зубчиків
- Картопля – 3 шт.
- Морква – 3 шт.
- Вершки – 100 г.
- Сухарики – 100 г.
- Олія – 1 ст.л.
- Сіль, перець, зелень – за смаком
Приготування
- Обсмаж на олії дрібно нарізану цибулю та часник.
- Додай нарізані кабачки, сіль та перець і тушкуй до готовності.
- Одночасно відвари нарізані на кубики картоплю і моркву.
- З’єднай усі інгредієнти і ретельно перебий блендером.
- Додай вершки і відрегулюй густоту супу.
- Прикрась сухариками та нарізаною зеленню.
Хрусткі палички з кабачків
Інгредієнти
Кабачок – 1 шт .
Олія – 3 ст.л.
Сіль – 1 ч.л.
Паприка – 2 ч.л.
Прованські трави – 1 ч.л.
Панірувальні сухарі
Приготування
- Почисть кабачок і наріж на палички товщиною 1 см.
- У мисці змішай кабачки, олію, сіль та спеції і залиш на 20 хвилин.
- Обваляй кабачки в сухарях і викладіть на деко, застелене пергаментом. Випікай до золотої скоринки за температури 200°С. Це займе близько 15 хвилин.
- Подавай до столу з улюбленим соусом.
Кабачковий пиріг
Інгредієнти
- Кабачки – 400 г.
- Твердий сир – 150 г.
- Шинка (за бажанням) – 100 г.
- Яйця – 2 шт.
- Борошно – 100 г.
- Сіль, перець, часник
Приготування
- Натри кабачки на терку та добре відіжми.
- Сир натри, шинку та часник наріж дрібними шматочками.
- Змішай усі інгредієнти та виклади у форму.
- Запікай 40 хвилин за температури 200°С.
Кабачкове варення
Інгредієнти
- Кабачки – 1 кг.
- Лимон – 1шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Цукор – 0,5 кг.
Приготування
- Очисть кабачки, наріж дрібними кубиками і залиш на 2 години.
- Доведи масу до кипіння та провари 20 хвилин.
- Додай нарізані лимони та апельсини і ще раз провари 20 хвилин.
- Дай охолонути – і можна розливати по банках і консервувати.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кабачків.
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