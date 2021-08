Кекси у кружці: 3 прості рецепти для мікрохвильовки

Як приготувати смачний кекс у мікрохвильовій печі: 3 прості рецепти.

Буває, так хочеться солоденького. А що-небудь випікати немає ні часу, ні бажання.

Та вихід є! І називається він — магкейк або швидкий десерт.

Тобі не доведеться довго чаклувати на кухні, аби потішити себе смачненьким.

Знадобиться лише 5 хвилин твого часу, чашка, мікрохвильовка й найсмачніші рецепти від Ранку у Великому Місті!

Почнемо із класики, яка сподобається не лише любителям кави!

Цей кекс стане чудовим сніданком вприкуску з молоком або ж просто твоїм новим улюбленим десертом.

Інгредієнти:

Приготування:

1. У мисці змішай борошно, мелену каву, какао-порошок, цукор і розпушувач.

2. Усе добре перемішай.

3. Додай молоко, яйце, масло і ванілін.

4. Перемішуй виделкою до утворення однорідної маси.

5. Вилий суміш у змащену маслом чашку і постав у мікрохвильову піч на високий режим приблизно на 1,5 хвилини, доки кекс не буде готовий. Головне — не перетримати.

6. Смачніше буде разом із кулькою морозива, але ти просто можеш прикрасити кекс ваніліном.

Банани приваблюють не лише прихильників здорового харчування, а й любителів поласувати калорійним.

Вони чудово пасують будь-якому десерту, тож і нашому мегкейку чудово підійдуть.

Інгредієнти:

Приготування:

1. Поклади масло в чашку і відправ у мікрохвильовку на 10 секунд, аби розплавилося.

2. До розтопленого масла додай яйце і молоко. Злегка збий все за допомогою виделки.

3. Додай бананове пюре в чашку і продовжуй змішування за допомогою виделки. У результаті повинна вийти однорідна маса.

4. Нарешті додай усі сухі інгредієнти в чашку і знову гарненько збий все виделкою.

5. Відправляй чашку в мікрохвильову піч, виставлену на середній режим, на 1 хвилину.

Додамо трохи поживності нашому десерту?

Із цим чудово впорається арахісова паста.

От спробуй! Буде не лише смачно, а й ситно.

Інгредієнти:

Приготування:

1. У великій чашці виделкою змішай сухі інгредієнти: борошно, цукор, какао-порошок, розпушувач і сіль.

2. Додай молоко, рослинне і арахісове масло. Збивай до отримання однорідної маси.

3. Кухоль відправляй в мікрохвильову піч, виставлену на високий режим, на 1 хвилину і 10 секунд.

4. Спочатку тісто добре підніметься, а потім спаде. Після приготування подавай у теплому вигляді.

