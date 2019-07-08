5 найкращих рецептів лимонаду для спекотного літа

Найкращі рецепти домашнього лимонаду, які допоможуть врятуватися від спеки та наситять твій організм вітамінами. Збережи, аби не загубити!

Лимонад класичний

Інгредієнти:

Вода – 1 літр

Лимони – 3 шт

Цукор – 150 гр

М’ята – декілька гілочок

Лід – за смаком

Приготування:

1. Помий лимони, с двох із них зріж цедру гострим ножем. Вижми сік з усіх лимонів.

2. Доведи до кипіння 2 склянки води, додай цукор, лимонну цедру та вари, поки цукор повністю не розчиниться. Це займе приблизно 5 хвилин.

3. Додай у сироп решту води, м’яту та лимонний сік. Доведи до кипіння та одразу знімай з вогню.

4. Коли лимонад остине – проціди його, розлий по склянках та прикрась м’ятою та кубиками льоду.

Базиліковий лимонад

Інгредієнти:

Сильногазована вода – 750 мл

Зелений базилік – 1 великий пучок

Коричневий цукор – 100 гр

Сік з одного лимона

Питна вода – 100 мл

Приготування:

1. Насип цукор у каструльку з товстими стінками та залий питною водою. Вари до повного розчинення цукру, потім остуди та перелий у глечик.

2. У блендері зроби пюре з базиліка та лимонного соку та проціди у глечик.

3. Додай газовану воду, прикрась та подавай.

Вишневий лимонад

Інгредієнти:

Вода – 1 літр

Вишня – 600 гр

Лайм – 2 шт

Цукор – 250 гр

М’ята – за смаком

Приготування:

1. Видали кісточки з вишні та вижми з ягід сік.

2. Відіжми сік із лаймів.

3. Залий вижимки водою, додай цукор і вари 5 хвилин після закипання. Додай гілочку м’яти та одразу вимикай.

4. Додай сік вишні та лайму та дай лимонаду охолонути.

5. Перед подачею можеш розвести лимонад газованою водою за смаком та додати кубики льоду.

Кавуновий лимонад

Інгредієнти:

М’якоть кавуна – 750 гр

Лимон – 1 шт

Мед – 70 гр

Вода – 200 гр

Приготування:

1. Перебий кавун у блендері та проціди через сито.

2. Зніми з лимона цедру, натерти на дрібній терці та додай у кавуновий сік.

3. Вичави сік з лимона.

4. Додай до лимонаду лимонний сік, мед та воду та ретельно перемішай. Кількість інгредієнтів можеш регулювати за своїм смаком.

5. Охолоди та подавай.

Персиковий лимонад

Інгредієнти:

Персики – 600 гр

Вода – 1 л

Сік із трьох лимонів

Цукор – 170 гр

Приготування:

1. Вийми з персиків кісточки, наріж фрукти на шматочки, поклади в каструлю. Додай цукор та воду. Доведи до кипіння та вари 3 хвилини.

2. Коли суміш трохи остине, перебий її в блендері.

3. Додай лимонний сік та проціди лимонад через марлю або сито.

4. Добре охолоди, розлий по склянках, прикрась та подавай. Смачного!

Нагадаємо, раніше ми публікували рецепт фруктового салату, що не шкодить фігурі.

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