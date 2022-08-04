Американський викрадач сердець. Топ-5 фільмів із Джаредом Лето

Список найкращих фільмів із Джаредом Лето.
Джаред Лето – справжня зірка світового шоу-бізнесу й приклад того, як людина може поєднувати в собі багато талантів.
Американський рок-виконавець за роки своєї кар’єри довів усім, що він – непересічна знаменитість, що може бути і музикантом, і режисером, і здібним актором.
Ранок у Великому Місті підготував добірку фільмів із Джаредом, у яких він розкриваться по-новому для глядачів.
Гарного перегляду!
Топ-5 фільмів із Джаредом Лето
Загін самогубців
Рік випуску: 2016
Рейтинг IMDb: 5.9
Одна з найкращих акторських робот американського співака.
У цьому фільмі Джареда дійсно важко впізнати, адже він відіграв свого ексцентричного персонажа Джокера на всі сто відсотків і перевтілився настільки вдало, що після виходу фільму артистові навіть почали приписувати романи з його кіно-дівчиною Марго Роббі.Також по темі: Найбільш перспективний молодий актор. Добірка найкращих фільмів з Тімоті Шаламе Красуні та красунчики: цікаві фільми з привабливими акторами Викрадач дівочих сердець. ТОП-7 фільмів з Беном Аффлеком
Загін самогубців – найкращий варіант для тих, хто полюбляє напругу в сюжеті й видовищні кадри. Керівництво країни вирішило створити з ув’язнених непереможну команду суперзлодіїв, що будуть виконувати навіть надскладні завдання.
Що чекає на колишніх в’язнів після завершення бойової операції? Чи вдасться їм перемогти?…
Дім Gucci
Рік випуску: 2021
Рейтинг IMDb: 6.9
Цікавий і захопливий фільм із присмаком вишуканості й елегантності.
Полюбляєте інтриги, розслідування, зради й обмани? Тоді ця кінокартина точно для вас! Екранізація цілком реальних подій не залишить вас байдужими й неодмінно сподобається тим, хто жити не може без брендових дорогих речей.
Акторський склад також на висоті: легендарні Леді Гага, Адам Драйвер, Аль Пачино, Джеремі Айронс та інші подарують вам справжню феєрію емоцій від перегляду.
Події за сюжетом відбуваються в минулому столітті й ілюструють убивство онука засновника одного з найуспішніших брендів у світі.
Хто й чому позбавив життя чоловіка? Яке покарання понесе вбивця?
Аутсайдер
Рік випуску: 2018
Рейтинг IMDb: 6.3
Неймовірно цікавий трилер із неочікуваними поворотами в сюжеті й неперевершеною грою Джареда Лето.
Фільм показує післявоєнні події, що відбувалися в Японії. Головний герой, якого зіграв американський актор, опиняється в обставинах, що викликають у нього внутрішній конфлікт.
Як розвиватиметься доля солдата, який щойно визволився з в’язниці й одразу потрапив у світ криміналу?
Диявол у деталях
Рік випуску: 2021
Рейтинг IMDb: 6.3
Кримінальний трилер, що змушує глядачів нервово повзати на стільці під час перегляду.
Джаред як зажди зумів переконливо перевтілитися в злочинця, проте цей фільм варто переглянути не тільки заради нього.
Картина показує пошук серійного вбивці, що забрав життя не однієї молодої й гарної дівчини.
Чи знайдуть головні герої вбивцю? Чи доведуть самим собі, що гідні займати свої посади?
Той, хто біжить по лезу 2049
Рік випуску: 2017
Рейтинг IMDb: 8.0
Любителі наукової фантастики точно отримають задоволення від перегляду!
Події розгортаються в Лос-Анджелесі майбутнього. Головний герой ненароком дізнається страшну таємницю, розкриття якої може порушити баланс у всьому світі.
Щоб вирішити цю проблему, йому необхідно знайти героя першого однойменного фільму (стрічка, випущена в 2017-му році – продовження кінокартини 1982-го року).
Чи зможе герой урятувати світ? Як він поплатиться за те, що дізнався більше, ніж мав знати?
Нагадаємо, раніше ми публікували добірку фільмів з Джонні Деппом.
Фото: IMDb