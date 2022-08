Американський викрадач сердець. Топ-5 фільмів із Джаредом Лето

Список найкращих фільмів із Джаредом Лето.

Джаред Лето – справжня зірка світового шоу-бізнесу й приклад того, як людина може поєднувати в собі багато талантів.

Американський рок-виконавець за роки своєї кар’єри довів усім, що він – непересічна знаменитість, що може бути і музикантом, і режисером, і здібним актором.

Ранок у Великому Місті підготував добірку фільмів із Джаредом, у яких він розкриваться по-новому для глядачів.

Гарного перегляду!

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 5.9

Одна з найкращих акторських робот американського співака.

У цьому фільмі Джареда дійсно важко впізнати, адже він відіграв свого ексцентричного персонажа Джокера на всі сто відсотків і перевтілився настільки вдало, що після виходу фільму артистові навіть почали приписувати романи з його кіно-дівчиною Марго Роббі.

Загін самогубців – найкращий варіант для тих, хто полюбляє напругу в сюжеті й видовищні кадри. Керівництво країни вирішило створити з ув’язнених непереможну команду суперзлодіїв, що будуть виконувати навіть надскладні завдання.

Що чекає на колишніх в’язнів після завершення бойової операції? Чи вдасться їм перемогти?…

Рік випуску: 2021

Рейтинг IMDb: 6.9

Цікавий і захопливий фільм із присмаком вишуканості й елегантності.

Полюбляєте інтриги, розслідування, зради й обмани? Тоді ця кінокартина точно для вас! Екранізація цілком реальних подій не залишить вас байдужими й неодмінно сподобається тим, хто жити не може без брендових дорогих речей.

Акторський склад також на висоті: легендарні Леді Гага, Адам Драйвер, Аль Пачино, Джеремі Айронс та інші подарують вам справжню феєрію емоцій від перегляду.

Події за сюжетом відбуваються в минулому столітті й ілюструють убивство онука засновника одного з найуспішніших брендів у світі.

Хто й чому позбавив життя чоловіка? Яке покарання понесе вбивця?

Рік випуску: 2018

Рейтинг IMDb: 6.3

Неймовірно цікавий трилер із неочікуваними поворотами в сюжеті й неперевершеною грою Джареда Лето.

Фільм показує післявоєнні події, що відбувалися в Японії. Головний герой, якого зіграв американський актор, опиняється в обставинах, що викликають у нього внутрішній конфлікт.

Як розвиватиметься доля солдата, який щойно визволився з в’язниці й одразу потрапив у світ криміналу?

Рік випуску: 2021

Рейтинг IMDb: 6.3

Кримінальний трилер, що змушує глядачів нервово повзати на стільці під час перегляду.

Джаред як зажди зумів переконливо перевтілитися в злочинця, проте цей фільм варто переглянути не тільки заради нього.

Картина показує пошук серійного вбивці, що забрав життя не однієї молодої й гарної дівчини.

Чи знайдуть головні герої вбивцю? Чи доведуть самим собі, що гідні займати свої посади?

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDb: 8.0

Любителі наукової фантастики точно отримають задоволення від перегляду!

Події розгортаються в Лос-Анджелесі майбутнього. Головний герой ненароком дізнається страшну таємницю, розкриття якої може порушити баланс у всьому світі.

Щоб вирішити цю проблему, йому необхідно знайти героя першого однойменного фільму (стрічка, випущена в 2017-му році – продовження кінокартини 1982-го року).

Чи зможе герой урятувати світ? Як він поплатиться за те, що дізнався більше, ніж мав знати?

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку фільмів з Джонні Деппом.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.