Сім фільмів з Джонні Деппом, які ви ще не бачили

Фільми з Джонні Деппом, які могли не потрапити в поле твоєї уваги. А дарма!

За свою яскраву акторську кар’єру Джонні Депп встиг відзнятися в понад 80 фільмах.

Він грав і спокусливого Дон Жуана, і похмурого вампіра-аристократа, і пірата Карибського моря, і власника шоколадної фабрики.

У нашій підбірці не буде піратів Карибського моря чи божевільного Капелюшника з Аліси в країні чудес – такого Джонні Деппа ти бачив(ла) й добре знаєш.

Ми ж знайшли сім фільмів з Джонні Деппом, які менш популярні за піратську історію з вічно п’яним красунчиком Джеком.

Але гарантуємо – в цих фільмах яких Джонні Депп відкриється для тебе з нової сторони.



Це дуже зворушлива історія, як закохати в себе незвичайну дівчину.

Джуніпер Перл була з дитинства нормальною дитиною, добре вчилася в школі і мріяла стати художницею.

Але після того, як її батьки гинуть в автокатастрофі, у Джун починається психологічний розлад.

Її старший брат і за сумісництвом опікун Бенджамін, навідріз відмовляється віддавати сестру в лікувальний заклад і всі обов’язки по догляду бере на себе.

12 років Джун постійно проводить час вдома і виходить на вулицю тільки в супроводі брата, інакше її прогулянки перетворюються на надзвичайні ситуації.

Бенджамін працює в автомайстерні, і наглядати за сестрою допомагають доглядальниці.

Та от, через посилення нападів гніву Джун загрожує переїзд в спеціалізований інтернат.

І тут час в історії з’явитись Джонні Деппу в образі дивака Сема. В якості медичного експерименту той починає жити разом із Джун в окремій квартирі.

Сем зовсім в дусі Тіма Бертона “не від світу цього”: схиблений на чистоті і може зробити тости за допомогою праски або пюре з допомогою тенісної ракетки.

Своїми кумедними жартами в стилі Бастера Кітона і Чарлі Чапліна і зворушливими вчинками Сем знаходить шлях до серця дівчини.



Уявіть: ви дружина астронавта, в якого в космосі на якийсь час зник зв’язок.

Ви переживали за його життя, але тепер він живий-здоровий і вдома.

Але поводить себе так, що тепер переживати доводиться за своє життя.

Тут компанію Джонні Деппу-астронавту склала прекрасна Шарліз Терон, якій пощастило зіграти його дружину.

Тільки ось в героя Деппа вселилося щось космічне і зловісне.

І тепер дитина цього створіння живе всередині його дружини.

Оце так поворот, як із нього буде викручуватися героїня Шарліз?



Протягом року з астронавтів у констеблі. Так, в “Сонній лощині” Джонні Депп грає меланхолійного констебля Ікабода Крейна, який прибув з Нью-Йорка в тихе село Сонна Лощина, щоб розслідувати низку загадкових вбивств.

Приїхавши на місце, Ікабод Крейн дізнається у місцевих жителів, що всі вбивства здійснює таємничий вершник без голови, і тільки вночі.

Усі жертви обезголовлені, і на місці події знаходять тільки тіла нещасних. У фільмі таких буде аж 18.

Крейн переконується, що все це не вигадка довірливих жителів.

Тепер йому належить знайти містичну істоту, але це ще півсправи.

А от як з потворою впоратись? Тим паче, якщо в будь-якій незрозумілій ситуації тягне втратити свідомість.

Картина на довгі роки зайняла провідні рядки в світових кіно рейтингах.

Чудова музика і насичений подіями сюжет змусять тебе ще не один раз повертатися до перегляду цієї стрічки.



Цей прекрасний фільм немовби створений для перегляду восени.

Франція, маленька шоколадарня, красива жінка з непростою долею і прекрасний та загадковий незнайомець – гарний коктейль проти хандри.

Маленький французьке містечко живе своїм звичним, розміреним життям — строгі розпорядки і правила, регулярні походи до церкви — і, здавалося б, ніщо не провіщає змін.

Але ось раптом змінюється вітер – в буквальному сенсі, і в містечку з’являються два нових жителя — Вієнн і її шестирічна дочка Анук.

Вони відкривають маленьку крамницю солодощів, у якій Вієнн готує дивовижний шоколад, вміло вгадуючи смаки своїх покупців.

З кожним днем заходячи до крамниці все частіше, жителі містечка починають розуміти, що шоколад таємничої незнайомки має чарівну дію — ворогуючі сусіди стали миритися і усвідомлювати, що їм не подобається старомодний порядок містечка.

Але такий розвиток подій зовсім не влаштовує мера — адже тоді його беззаперечна влада може завалитися.

А Вієнн тим часом продовжує готувати шоколад для мешканців, і випадково зустрічає героя Деппа – людину, здатну вгадати її бажання.



Неймовірно зворушливий фільм із Кейт Уінслет і Фредді Хаймором, який уже знімався з Деппом у стрічці Чарлі і шоколадна фабрика.

Тут тобі і казка, і гумор, і сльози, і ще безліч самих непередаваних емоцій.

Сюжет картини розповідає про долю шотландського драматурга і романіста Джеймс Баррі (Джонні Деппа), відомого у всьому світі, як творця книжкового персонажа Пітера Пена.

За всю його творчість Баррі неодноразово стикався з нерозумінням глядачів і колег.

І ось одного разу, під час одного з таких провалів, він знайомиться з чудовою молодою вдовою Сільвією Девіс, яка виховує самотужки чотирьох дітей.

Саме вона разом зі своєю сім’єю стала тією самою музою, яка так потрібна була Баррі в той момент.

Ця зустріч допомогла письменникові не тільки пережити невдачі, але і написати новий твір, що стало згодом класикою світової літератури.

Найкраще Баррі спілкувався з сином Сільвії Пітером, що, швидше за все, і наштовхнуло його на створення персонажа Пітера Пена.



Так, це мультфільм. Від режисера Піратів Карибського моря.

А раз мультфільм, то, здавалось би, і від Деппа тут лише голос, який ми все одно не чуємо в дубляжі.

Але ні: ота ящірка – авантюрист виглядає як Джонні Депп, рухається як він, і навіть мислить так само.

Анімований Депп-хамелеон – це треба бачити!

А ще шикарна музика та сюжет: Ранго у свій час взяв Оскара, між іншим.

