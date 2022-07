Лікує від депресії та безсоння. Корисні властивості ожини

Корисні властивості ожини.

Сезон ожини розпочато. Ця ягода захоплює ніжним смаком і насиченим кольором.

Але це не всі її переваги. Ранок у Великому Місті дізнався, чим ожина корисна для здоров’я.

Пектини у складі ожини очищують організм від солей важких металів і пестицидів.

Ці речовини знижують холестерин та поліпшують обмін речовин.

Фахівці радять їсти при цукровому діабеті і захворюваннях печінки.

Перезрілі плоди ожини мають проносну властивість.

Тому їх варто їсти при запорі.

Корисні не лише ягоди ожини, а і її листя.

Настої і відвари з нього застосовують при лікуванні виразки, харчових отруєннях і дизентерії.

Також ними лікують шкірні виразки, гнійні рани.

Споживання ожини позитивно впливає на нервову систему.

Ягода усуне депресію та стрес, позбавить від безсоння.

Окрім цього, ожина — гарний засіб для профілактики атеросклерозу.

Корінь ожини використовують як сечогінний засіб.

А ось відвар з нього допоможе зупинити кровотечу.

Обережно з ожиною слід бути тим, хто схильний до алергії.

Утриматися від надмірного споживання ягоди варто людям із підвищеною кислотністю шлунка.

Нагадаємо, раніше ми писали про корисні властивості ревеню.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.