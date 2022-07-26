Лікує від депресії та безсоння. Корисні властивості ожини

Корисні властивості ожини.
Сезон ожини розпочато. Ця ягода захоплює ніжним смаком і насиченим кольором.
Але це не всі її переваги. Ранок у Великому Місті дізнався, чим ожина корисна для здоров’я.
Корисні властивості ожини
Сприяє очищенню організму
Пектини у складі ожини очищують організм від солей важких металів і пестицидів.
Ці речовини знижують холестерин та поліпшують обмін речовин.
Фахівці радять їсти при цукровому діабеті і захворюваннях печінки.
Корисна при запорах
Перезрілі плоди ожини мають проносну властивість.
Тому їх варто їсти при запорі.Також по темі: Ягода з ароматом літа: корисні властивості малини Модна ягода. Цілющі властивості жимолості Ягода, яку недооцінюють: цілющі властивості шовковиці
Цілющі відвари
Корисні не лише ягоди ожини, а і її листя.
Настої і відвари з нього застосовують при лікуванні виразки, харчових отруєннях і дизентерії.
Також ними лікують шкірні виразки, гнійні рани.
Вбереже від депресії
Споживання ожини позитивно впливає на нервову систему.
Ягода усуне депресію та стрес, позбавить від безсоння.
Окрім цього, ожина — гарний засіб для профілактики атеросклерозу.
Чудодійний корінь
Корінь ожини використовують як сечогінний засіб.
А ось відвар з нього допоможе зупинити кровотечу.
Протипоказання
Обережно з ожиною слід бути тим, хто схильний до алергії.
Утриматися від надмірного споживання ягоди варто людям із підвищеною кислотністю шлунка.
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