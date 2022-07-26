УКР
seach
ICTV - Разом краще
  • Головна
  • Проекти
  • Телепрограма
    06:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    09:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    12:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    15:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    18:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    21:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    00:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    Відкрити на окремій сторінці
  • Відео
  • Онлайн
УКР
ICTV Ранок 26.07.2022 17:13
26.07.2022 17:13
Поділитися

Лікує від депресії та безсоння. Корисні властивості ожини

Лікує від депресії та безсоння. Корисні властивості ожини

Корисні властивості ожини. 

Сезон ожини розпочато. Ця ягода захоплює ніжним смаком і насиченим кольором.

Але це не всі її переваги. Ранок у Великому Місті дізнався, чим ожина корисна для здоров’я.

Корисні властивості ожини

Сприяє очищенню організму 

Пектини у складі ожини очищують організм від солей важких металів і пестицидів.

Ці речовини знижують холестерин та поліпшують обмін речовин.

Фахівці радять їсти при цукровому діабеті і захворюваннях печінки.

Корисна при запорах

Перезрілі плоди ожини мають проносну властивість.

Тому їх варто їсти при запорі.

Також по темі: Ягода з ароматом літа: корисні властивості малини Модна ягода. Цілющі властивості жимолості Ягода, яку недооцінюють: цілющі властивості шовковиці

Цілющі відвари

Корисні не лише ягоди ожини, а і її листя.

Настої і відвари з нього застосовують при лікуванні виразки, харчових отруєннях і дизентерії.

Також ними лікують шкірні виразки, гнійні рани.

Вбереже від депресії

Споживання ожини позитивно впливає на нервову систему.

Ягода усуне депресію та стрес, позбавить від безсоння.

Окрім цього, ожина — гарний засіб для профілактики атеросклерозу.

Чудодійний корінь 

Корінь ожини використовують як сечогінний засіб.

А ось відвар з нього допоможе зупинити кровотечу.

Протипоказання

Обережно з ожиною слід бути тим, хто схильний до алергії.

Утриматися від надмірного споживання ягоди варто людям із підвищеною кислотністю шлунка.

ожина фото

Нагадаємо, раніше ми писали про корисні властивості ревеню.

Фото: Unsplash 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: корисні властивості, ягоды
26.07.2022 17:13



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь