Смачні ліки із кислинкою. Корисні властивості ревеню

Ревінь – чим корисна рослина та кому її не можна їсти.

Ця рослина прийшла до нас із Китаю і так полюбилась своєю приємною кислинкою, що стала невід’ємною частиною раціону багатьох українців.

Окрім того, що ревінь або, як ще його називають, румбамбар може усунути похмільний синдром, він наділений величезною кількістю інших лікувальних властивостей.

Саме про них Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Вживання ревеню в їжу є хорошою профілактикою онкології.

Вчені навіть хочуть використовувати рослину як основу для нових протиракових препаратів.

Ревінь також використовують для:

Це допомагає уникнути багатьох захворювань, які так і чатують на людський організм.

Ревінь здавна використовують для покращення роботи травної системи.

Все це завдяки високому вмісту різноманітних корисних кислот.

Вони діють на слизову, сприяючи збільшенню кількості шлункового соку.

Це неодмінно поліпшує перетравлювання.

Окрім цілющих кислот, ревінь містить ще й такі фітонутрієнти, як антиоксиданти, вітаміни, мінерали та клітковину.

Саме остання сприяє очищенню кишківника.

Якщо захочеш позбутись шлаків і токсинів, знатимеш, до кого звертатись.

Ми ніколи не втомимось співати оди антиоксидантам, до яких відноситься і ревінь.

Адже вони стоять на варті не лише нашого відмінного стану, а й молодого вигляду, запекло борючись із вільними радикалами.

Саме через це ревінь частенько використовується у всіляких масках та інших косметичних засобах для омолодження шкіри.

Чоловікам, які серйозно займаються спортом та покращують фізичну форму, цей продукт допоможе у нарощуванні м’язової маси.

Наявність у складі бурштинової кислоти також сприяє зміцненню серцевого м’яза при ішемічній хворобі серця.

Користь ревіню для жінок теж важко переоцінити.

Адже вона полягає не лише в тому, що низькокалорійна рослина може стати відмінним елементом дієтичного меню.

А й тому, що ревінь допомагає позбутися нічного гіпергідрозу, безсоння і перепадів настрою під час менопаузи та стабілізувати менструальний цикл.

Яким би корисним не був ревінь, він може і нашкодити.

Протипоказаннями до вживання цієї рослини є:

З обережністю слід їсти ревінь під час вагітності та годування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості малини.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.