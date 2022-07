Ягода з ароматом літа: корисні властивості малини

Малина – чим корисна ягода та кому її не можна їсти.

У малині містяться ціла низка необхідних людини кислоти (лимонна, яблучна, саліцилова, винна), а також вітаміни (А, В1, В2, В9, С, РР) та мікроелементи (мідь, залізо, магній, калій, цинк, кобальт, кальцій).

Завдяки багатому складу, ягода ефективно зміцнює імунітет та сприяє одужанню від багатьох хвороб.

Малина ­­– один із лідерів по вмісту міді, яка входить до складу багатьох популярних антидепресантів.

А на додачу містить ще й магній, який допомагає долати стрес та напругу.

Тож якщо видався важкий день – з`їж пригоршню свіжих ягід або випий трав`яного чаю з малиновим варенням.

Ця ягода відома своїми потужними жарознижувальними, потогінними та протизапальними властивостями. Саме тому її активно використовують для лікування застуди.

Завдяки вмісту природного аспірину, вона ефективно знижує температуру і долає головний біль.

Також малина чинить відхаркувальну дію, покращує загальне самопочуття та допомагає швидше одужати.

До складу малини входять пектини, які здатні вбирати в себе весь «бруд» із кишечника – і виводити його з організму.

При регулярному вживанні ці ягоди допоможуть тобі позбутися токсинів, радіонуклідів і шкідливих бактерій, які провокують гнильні процеси у ШКТ.

Результатом стане легкість у шлунково-кишковому тракті – і в усьому тілі.

Завдяки наявності фруктових кислот у складі, малина допомагає здодати похмілля та алкогольну інтоксикацію.

Причому, найбільш ефективним способом буде вживання відвару з листя та сушених ягід.

Малина є джерелом яблучної кислоти, яка допомагає ефективно спалювати жир в організмі.

Також ягода сприяє нормальній роботі кишечника і допомагає виводити з організму зайву воду.

Її корисно як просто їсти у свіжому вигляді, так і додавати до кефіру чи білого йогурту.

Не рекомендується вживати малину людям, які мають такі хвороби і стани:

Pixabay

