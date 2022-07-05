Ягода, яку недооцінюють: цілющі властивості шовковиці

Корисні властивості шовковиці, про які більшість із нас навіть не здогадувалася, а дарма.
Шовковиця росте у багатьох мешканців сіл і невеличних містечок, втім, далеко не кожен знає, наскільки ця ягода корисна.
Вона містить цілий спектр вітамінів (А, С, РР, групи В, К), та мікроелементів (калій, залізо, магній). А головне – це один із найдієвіших природних імуномодуляторів.
Корисні властивості шовковиці
Від проблем з кишечником
Шовковиця корисна і для тих, хто страждає на діарею, і для тих, у кого часто бувають запори.
Річ у тому, що у стиглому вигляді вона має виражений проносний ефект. А от якщо їсти недозрілі ягідки, то отримаєш протилежну дію.Також по темі: Афродизіак і не тільки. ТОП корисних властивостей полуниці Спаржа для здоров’я: чим корисна і кому її не можна Корисні смузі: топ найкращих літніх рецептів
Для судин і серця
Шовковиця багата на ресвератрол – це потужний антиоксидант, що знижує ризик пошкодження кровоносних судин і утворення тромбів.
Регулярне вживання кількох пригоршень шовковиці на день – чудова профілактика гіпертонії, інсульту та інфаркту.
Для нервової системи
Ягоди шовковиці — смачний і дієвий антидепресант.
Вони здатні швидко заспокоїти, зняти нервову напругу та допомогти зібратися з думками.
А якщо вживати відвар із сухих ягід перед сном – отримаєш ще й виражений снодійний ефект.
Для кісток
Шовковиця багата на кальцій, залізо, вітамін К, магній і фосфор.
Все це в комплексі робить її відмінним засобом для підтримки кісткової тканини, зниження ризику виникнення остеопорозу та передчасного старіння кісток.
Від застуди
Ця смачна солодка ягідка – лідер із вмісту вітаміну С, який активно стимулює імунну систему.
А завдяки потужним антисептичним властивостям шовковиця допомагає швидко подолати застуду, зняти запалення та вивести з організму токсини.
Кому не можна їсти шовковицю – протипоказання
- Індивідуальна непереносимість
- Схильність до діареї
- З обережністю варто вживати хворим на цукровий діабет.
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