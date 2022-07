Календар стрижок на липень 2022: коли варто стригти волосся

Місячний календар стрижок на липень 2022 підкаже тобі, коли краще йти до перукарні або стригтися вдома, а коли не слід чіпати волосся.

У теплі й сонячні літні дні так хочеться оновлення та позитиву.

Саме вдала зміна образу може підійняти тобі настрій та полюбити себе ще більше в такі непрості часи.

До того ж майстри також потребують підтримки від клієнтів, тож точно не буде зайвою.

Якщо ти перебуваєш у безпечному регіоні, сміливо записуйся до салону або барбершопу в липі.

А щоб знати, коли саме варто змінити зачіску, читай та зберігай астрологічний прогноз.

*картинка*

7 липня: стрижка волосся цього дня надасть тобі енергії та життєвих сил, а також підкреслить твою унікальність. Якщо ти давно мрієш про оновлення, записуйся до перукаря без вагань.

11-13 липня: один із найсприятливіших періодів для стрижки в липні. Маніпуляції із волоссям у ці дні зроблять твої локони здоровими та змусять їх сяяти ще довгий час.

15 липня: чудовий день для стрижки або оригінального фарбування. Зміна образу цього дня надасть твоєму волоссю густоти та зміцнить його.

17 липня: маніпуляції з волоссям цього дня прискорять змусять твоє волосся рости із шаленою швидкістю. Зачіска, зроблена 17 липня неодмінно привертатиме увагу оточення й принесе тобі багато компліментів.

21-22 липня: зміна образу в ці дні надасть тобі впевненості в собі та позбавить від посічених кінчиків ще надовго.

31 липня: зміна кольору волосся в останній день липня неодмінно покращить стан твоїх локонів та прискорить їх зростання. Не варто відмовлятися й від оригінальної стрижки, яке може привернути в життя успіх та удачу.

Маніпуляції з волоссям у ці дні точно не принесуть тобі бажаного ефекту.

Локони після стрижки або фарбування можуть стати ламкими й неслухняними, а також втратити свою густоту.

Усі інші дні липня, не позначені в календарі сприятливих та несприятливих дат, нейтральні.

Отже, стрижка в такі дні волоссю не нашкодить, однак і користі не принесе.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим помити волосся, якщо немає шампуню.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.