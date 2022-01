Як обрати фен для волосся: корисні поради

Все, що потрібно про те, як обрати фен для волосся.

Дівоча краса – довга коса. Цю фразу постійно кажуть маленьким дівчатам. Звісно, що дівчата дорослішають — і самі обирають стиль та довжину зачіски.

Але усі хочуть мати доглянуте здорове волосся, незважаючи на довжину.

Фен – один з найпопулярніших приладів для укладки волосся, який має майже кожна дівчина.

Тож Ранок у Великому Місті розповість, як правильно обрати фен, аби він не шкодив волоссю.

Професійні – масивні та дуже потужні, використовуються у салонах і здатні витримати багатогодинні навантаження.

Побутові – виробляються з легких матеріалів, доволі зручних розмірів, мають потужність від 1.2 – 2 кВт та різні насадки.

Дорожні – маленький прилад зі складною ручкою, малою потужністю (до 1.5 кВт) та може не мати жодних насадок.

Перше, на що треба звернути увагу – це потужність.

Чим вища потужність, тим швидше ви зможете висушити волосся, оскільки від її показників залежать сила та швидкість повітряних потоків.

При підборі потужності рекомендуємо скористатися наступними порадами:

Фен, який має кілька температурних режимів дозволяє сушити волосся не тільки швидко, але і безпечно для здоров’я локонів.

Температура в різних приладах може варіюватися від 60 до 130° С. У побутових моделях найчастіше передбачено 2 режими, але в деяких приладах їх відразу три.

Щоб правильно обрати режим, слід керуватися структурою свого волосся.

Для підтримки заданого режиму в фенах можуть використовуватися два типи нагрівальних елементів.

Металеві – традиційні нагрівачі, які застосовуються в простих та недорогих приладах.

Їхній головний мінус полягає в тому, що вони забезпечують досить нерівномірний та інтенсивний нагрів, тому можуть сильно пересушувати локони.

При нагріванні тепло проходить крізь кераміку, тому забезпечує рівномірне сушіння та підтримку заданої температури на весь час виконання укладання.

У комплекті до будь-якого фену для сушіння волосся йдуть насадки, які допомагають створювати ідеальні зачіски. Їх кількість може відрізнятися, але зазвичай базові моделі мають три основні насадки.

Концентратор – являє собою щілеподібний пристрій, який створює концентрований повітряний струмінь.

Якщо вибрати цю насадку, з її допомогою можна направляти повітря на кожне окреме пасмо і надавати йому потрібної форми.

Дифузор – насадка-диск, на якій розміщуються пластикові «пальчики».

Завдяки її застосуванню можна виконувати укладання без пересушування кінчиків і надавати пишного об’єму.

Кругла щітка – постачається з фенами-щітками та використовується для сушіння, надання об’єму, підкручування локонів.

Сучасні моделі фенів мають багато додаткових функцій.

Деякі фени мають вбудований тепловий датчик, який стежить за ступенем вологості волосся і за необхідності зменшує потужність повітряного потоку.

Якщо ви вирішите вибрати модель з таким датчиком, ваші локони не будуть пересушуватися, а ризики появи шкідливих гарячих точок зведуться до мінімуму.

Іонізація – це нова технологія у виробництві побутових фенів, що дозволяє наповнити волосся мільйонами активних іонів.

Ця функція запобігає електризації волосся.

Якщо враховувати всі пункти при виборі фену, то цей прилад стане справжнім другом для твого волосся.

Він буде не тільки допомагати робити стильні зачіски, а і слідкувати за здоров’ям твоїх пасм.

Фото: Unsplash

