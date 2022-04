Міцні й здорові локони: як правильно мити голову, аби волосся було блискучим

Як правильно мити волосся, аби воно було міцним та гарним?

Більшість вважає, що для того, аби мати здорові та блискучі локони, потрібно витрачати купу грошей на професійний догляд та перукарів.

Однак звичний для нас процес може зменшити випадіння волосся, а також зміцнити його.

Саме правильне миття голови допоможе уникнути посічених кінчиків та надмірної жирності шкіри.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе кілька простих правил миття голови, які допоможуть тобі покращити стан волосся.

Дуже важливий етап, який ми часто пропускаємо перед миттям, а дарма.

Саме розчісування допоможе зменшити ймовірність травмування волосся, а також значно полегшить процес укладки.

Кінчики локонів краще розчісувати гребінцем із широкими зубцями.

То скільки ж разів на тиждень варто мити волосся?

Усе залежить від твого типу шкіри голови.

Тобто, якщо в тебе сухий тип шкіри, не варто мити голову мало не щодня, адже це нашкодить волоссю й пересушить його.

Запам’ятай золоте правило: за жодних обставин не нанось кондиціонер ближче, ніж за 2-3 см від коріння.

Неправильно нанесений кондиціонер закоркує волосяні цибулини та позбавить його об’єму

До речі, перед використанням маски або кондиціонеру для волосся локони варто промокнути рушником, аби прибрати всю зайву вологу.

Таким чином засіб краще живитиме волосся, а не стече разом із водою.

Часом нам здається, що чим більше шампуню ми використаємо, тим чистішим буде наше волосся.

Насправді для якісного миття вистачить краплі шампуню розміром з фундук.

Аби добре спінити мийний засіб, помасажуй пальцями шкіру голови.

Це не тільки приємно, а й корисно, адже таким чином ти покращиш кровообіг та пришвидшиш ріст волосся.

Варто зазначити, що температура води під час миття голови також неабияк впливає на якість та вигляд локонів.

Вода повинна бути теплою, однак не занадто гарячою. Оптимальний варіант — 40-50 градусів.

Зависокі температури руйнують структуру нашого волосся, через що воно втрачає силу та блиск.

А от занадто холодна вода не дозволить добре спінити шампунь, а також сповільнить кровообіг.

Саме процес ополіскування має займати більше часу, аніж миття шампунем.

Річ у тому, що якщо не змити до кінця мийний засіб, волосся стане тьмяним, а також забрудниться в рази швидше.

До речі, погано змитий шампунь також може викликати свербіж та почервоніння шкіри.

Ретельно прочісуй корені волосся пальцями, аби піна повністю зникла.

Фото: Pexels

