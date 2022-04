Стрес і дефіцит речовин. Топ-5 причин, чому випадає волосся

Все, що потрібно знати про те, чому випадає волосся.

Загалом випадіння волосся — це цілком нормальний природний процес.

Однак інколи кількість волосся, що залишається на щітці, лякає.

Зараз багато людей зіштовхуються з такою проблемою, адже війна виснажує нервову систему й забирає чимало здоров’я.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив дізнатись, чому різко починає випадати волосся та як зупинити цей процес.

Вагітні жінки часто помічають, що їх волосся додає в густоті.

Це пов’язано з жіночим статевим гормоном естрогеном, рівень якого в цей період підвищується.

Тому, після пологів, коли рівень естрогену зменшується, то волосся в жінок починає випадати більше.

Їхній статевий гормон, андроген, спричиняє процес активного випадіння.

Також проблеми з щитоподібною залозою можуть провокувати облисіння.

Випадіння волосся можна випадати через неправильне харчування.

Раціон має складатись з овочів, фруктів та білкових продуктів.

Звісно, під час бойових дій важко вживати тільки здорову їжу, проте за можливості потрібно включати у свій раціон корисні продукти.

Також можна приймати аптечні вітаміни, але для цього потрібно проконсультуватись з лікарем.

Сушка феном або вирівнювання праскою, часте фарбування, хімічна завивка волосся погано впливають на волосся.

Воно стає тонким та ламким.

Нині салони краси пропонують відвідувачам цілі комплекси з догляду за волоссям.

Вони спрямовані на те, щоб наситити фолікул волосся необхідними речовинами та повернути здоровий блиск.

Втім, ефективними будуть і маски, призначені для домашнього використання. Особливо ті, у складі яких є кофеїн та екстракт червоного перцю.

Психічне та фізичне навантаження є поширеною причиною випадіння волосся. І саме вона найбільш актуальна у тривожні воєнні часи.

В такому випадку лише зовнішніми засобами не вирішити проблему.

Змінивши спосіб життя, можна подолати психологічний стрес.

Відтак, густота та краса волосся повернеться.

Надто щільні головні убори та капюшони можуть перекривати доступ кисню до шкіри голови.

Тоді сальні залози починають посилено виробляти себум (шкірне сало).

Коли себум у надлишку, він може блокувати отвори, з яких росте волосся.

Сюди також варто віднести шпильки та гумки, які занадто перетискають волосся.

Фото: Unsplash

