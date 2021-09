5 продуктів, які заважають схуднути

У нашому раціоні харчування точно є продукти, які постійно заважають схуднути.

Тільки не кожен про них знає.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе ТОП 5 продуктів, які допоможуть не наступати на ті ж самі граблі.

До того ж, так ти швидше отримаєш бажане тіло.

Наш шлунок радіє, коли ти кормиш його солодощами. Та тіло проти таких витівок. Адже цукор, який там знаходиться, викликає звикання та сприяє ожирінню.

Якщо їсти багато солодкого та при цьому не займатися спортом, то організм буде відкладати залишкову енергію у вигляді жирових відкладень.

Отож, добре подумай перед тим, як наїдатись солодким.

Газована вода зовсім не містить вітамінів, та має напрочуд багато вуглеводів, за рахунок яких вона дуже калорійна.

До складу солодкої газованої води входить цукор, ароматизатори, вуглекислий газ та лимонна кислота, яка руйнує зубну емаль.

На одну склянку газованої води припадає приблизно 5 ложок цукру. А це далеко виходить за рамки норми.

Один із консервантів газованої води – ортофосфорна кислота. Вона, до речі, вимиває кальцій, який вкрай необхідний твоїм кісткам.

Каші швидкого приготування лише на деякий час дають враження ситості. Вони містять пусті вуглеводи, а отже користі від них ніякої.

Виробники, щоб приготувати таку кашу, очищають зерна від оболонки, шліфують, дроблять і піддають термічній обробці. За рахунок цього каша втрачає всі свої корисні властивості.

Наваристий курячий бульйон містить багато холестерину. Та це зовсім не означає, що від нього потрібно відмовитись. Адже він має багато корисних властивостей.

Курячий бульйон краще варити з якісної свіжої курки, а не з тієї, яка вже довго лежить на поличці в магазині.

Магазинний продукт зазвичай містить багато гормонів, антибіотиків, важких металів.

І чим довше вариться м’ясо курки, тим більше шкідливих речовин виділяється.

Тому варто використовувати для приготування лише домашню курку.

З одного боку, нам усім з дитинства розповідають, що молоко дуже корисне, а з іншого боку – виявляться, що воно може стати причиною ожиріння.

І це стосується не лише дорослих, але й дітей. Справа в тому, що молоко стимулює ріст жирових клітин в організмі.

Особливо це стосується магазинного молока. Воно не має корисних речовин та містить жирні кислоти Омега-6, які посилюють ожиріння.

До того ж, молоко має лактозу, яка породжує проблеми з кишечником. У результаті ти відчуєш здуття. Тому молочні продукти все ж краще замінити на клітковину.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як схуднути в талії без дієт.

