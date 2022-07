Магічна ніч. Красиві привітання зі святом Івана Купала 2022

Привітання зі святом Івана Купала українською мовою у прозі, віршах та листівках.

У ніч з 6 на 7 липня українці відзначають стародавнє свято – Івана Купала, у якому переплітаються язичницькі та християнські традиції.

Вважається, що купальська ніч сповнена особливою магією. Тому 6 і 7 липня прийнято ворожити, слідкувати за прикметами та проводити традиційні обряди.

Зокрема, на Купала люди здавна вдягали на голови вінки з квітів, водили хороводи, розпалювали багаття.

А ще збирали трави, адже вірили, що саме зараз вони мають чудодійну силу.

За легендою, саме в ніч з 6 на 7 липня можна знайти квітку папороті, яка принесе щастя і кохання.

Вітаю зі святом Івана Купала. Бажаю на своєму шляху знайти свій квітучий папороть, якій і твоє серце змусить розквітнути пелюстками щастя і любові. Нехай на твоєму шляху зустрічаються добрі люди, нехай в цей день з тобою трапиться справжнє диво і не одне! Здоров’я, благодаті і радості.

***

Від щирого серця в день Івана Купала бажаю, щоб доля була щедрою, природа навколо тебе — пишною, вода — найчистішою, вогонь душі твоєї — найяскравішим. Нехай ти завжди будеш бадьора, і нехай удача завжди буде до тебе добра. Вітаю!

Бажаю тобі сьогодні вдосталь натанцюватись біля багаття та знайти чарівну папороть. Нехай кинутий в річку вінок принесе тобі радісну звістку! Бажаю тобі опівночі тричі оббігти навколо житнього поля оголеною і після цього обряду знайти свого судженого. Веселись сьогодні так, щоб було що згадати в майбутньому. Зі святом!

***

Я бажаю вам в ніч Купали звершення різних чудес. Нехай у всіх збувається те, про що вони довго мріяли. Нехай вінки, що пливуть по річці, передадуть ваші прохання і молитви до всіх святих і в житті кожного настане благодать і щастя. Нехай іскри святкового багаття розпалять в ваших серцях любов, а дівочий спів в Купальську ніч, наповнить душу радістю.

На Івана на Купала

Веселіше у світі стало!

Сонце, яскравіше сяй,

Всіх теплом ти зігрівай!

Нехай вам цей день несе

Вражень хороводи!

Нехай купальська вода

Дасть здоров’я на роки.

***

Цей день Іван Купала

Дарує радощів чимало:

Стрибай через вогнище,

Роби збір з трав цілющих,

Або квіточки збирай,

І в вінки їх заплітай,

Для здоров’я постарайся —

У чистих водах покупайся!

***

Ти сплети собі вінок

З квітів прекрасних,

Легкий літній вітерець

Від турбот марних

Нехай тебе вбереже,

І подарує щастя.

День Купали принесе

Мир любові й ласки!

***

У ніч напередодні Івана Купали

Дівчина довго вінок заплітала:

Безліч трав і запашних квітів –

Ось і віночок купальський готовий!

Ви і сьогодні вінок заплітайте:

Щастя і радість, добро збирайте,

Ніжність і милість в нього додавайте,

День цей чистий усмішкою зустрічайте!

З Днем Івана Купала!! Нехай твоє душевне багаття радості відганяє всі печалі та хвороби, а водоспади веселощів і сміху пожвавлюють твоє серце! Вір в чудеса, вони трапляються!

***

Нехай купальське вогнище очистить вас від усіх хвороб та негараздів, а легендарний цвіт папороті подарує віру в надзвичайне та дивовижне. З днем Купала!

***

Нехай гарний настрій та усмішка на вашому обличчі з’являється не тільки в свята, а й у будні дні. А кожному, хто вірить в диво, нехай зустрінеться справжнісінька квіточка папороті.

***

Зі святом Івана Купала вітаємо,

Всього найкращого Вам бажаємо:

Веселіться, відпочивайте,

Про друзів та рідних не забувайте.

