Поява маленького богатиря: як привітати батьків з народженням сина

Привітання батькам з народженням синочка.

Поява на світ нового життя — це справжнє свято, особливо для батьків.

Маленький синочок не лише подарує чимало щастя, а й стане продовженням їхнього роду.

Тож не залишай своїх знайомих, родичів та друзів цього дня без привітань.

Обирай своє улюблене й розділи з ними таку дивовижну радість.

Привітання мамі й татку

Із народженням хлоп’ятка!

Красенем хай він зростає

І здоров’я, й мудрість має!

Хай найкращим буде сином

І продовжить рід родини,

Радістю всіх звеселяє,

Щастя хай його чекає!

***

Вітаю із маленьким дивом!

Росте здоровим хай, щасливим,

Хай Бог його благословляє

І від негод охороняє.

Дарує щастя вам багато,

Раділи щоб і мама, й тато.

Хай мужнім виросте і сильним.

З народженням вітаю сина!

***

У вас народився син,

Надія і опора,

Хоч стане він таким

Зовсім ще не скоро.

Йому іще пройти

По життю всі етапи,

З ним поруч на шляху

Нехай будуть мама й тато!

Нехай синочок росте здоровенький,

Розумний, кмітливий і височенький,

Щоб все йому давалося злегка,

Що забажає його голівонька.

Батькам сили й терпіння,

А Господь хай дасть своє благословіння!

***

З народженням синочка,

З прекрасною подією!

Хай збудеться для нього все,

Про що ви тільки мрієте!

Нехай щасливим буде

Малятко золоте.

Хай хлопчик сильним і здоровим,

Богатирем росте!

***

Подарував вам Бог синочка,

І щастя в дім подарував —

Малого, гарного дубочка,

Якого батько так чекав.

А ми вітаємо вас щиро.

На радість хай він вам росте.

В родині затишку і миру

Ми вам бажаєм над усе.

Утіху майте від дитини.

Хай він здоровенький росте.

І сонце світить вам щоднини.

Ви все для сина віддасте.

Від усієї душі вітаємо вас з появою синочка! Сьогодні ви придбали новий статус — батьки. Тепер ваша сім’я стала повною і єдиною. Нехай син росте здоровим, ну а ви будьте для нього найкращим прикладом. Бережіть і любіть вашого хлопчика!

***

З народженням синочка! Нехай ваш хлопчик має богатирське здоров’я та веселу вдачу! Нехай росте красивим та кмітливим, добрим та чесним. Хай у нього буде багато друзів та цікавих занять. Бережіть своє сонечко, радійте йому, навчайте мудрим речам!

Вітаю з народженням сина — з поповненням! Нехай росте здоровим, міцним, витривалим, сильним, надійним чоловіком. Хай ваш будинок завжди буде наповнений радістю, усмішками і завзятим дитячим сміхом, який завжди вас змусить посміхнуться, навіть в самий похмурий день.

***

Вітаю від усієї душі з народженням синочка. Нехай ваш герой росте здоровим і міцним богатирем, нехай на його шляху не буде бід і небезпек. Бажаю вашій родині затишку та щастя, радості і миру, бажаю хлопчині веселих років дитинства і чарівних пригод в житті.

***

Вітаю з народженням синочка! Нехай малюк росте здоровеньким, на радість батькам, стане вашою гордістю та опорою. Бажаю тільки позитивних моментів в новому етапі вашого життя, терпіння, миру і щастя в вашу сім’ю.

З народженням сина шлю щирі вітання! Хай янголятко почувається добре, спить міцно та солодко і росте щасливим!



***

Вітаємо з народженням сина! Нехай ваш малюк росте чуйним, добрим хлопчиком, має багато друзів і завжди буде щасливий.

З народженням богатиря вас! Нехай росте міцненьким, розумним і слухняним хлопчиком.

***

Вітаю від душі з народженням чудового сина. Нехай малюк росте міцним і сильним, сміливим і відважним, розумним і красивим, веселим і добрим.

***

Вітаю з новонародженим! Бажаємо, щоб він став маминим захисником і батьковим помічником!

