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ICTV Ранок 03.07.2021 09:10
03.07.2021 09:10
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Ой, на Івана, та й на Купала: афіша святкувань у Києві 2021


Куди піти в Києві на святкування Івана Купала 2021 — афіша.

Містичне, магічне, прадавнє…

Східнослов’янське свято Івана Купала вже не одне століття поспіль із трепетом та шаною передається від одного покоління до іншого.

І не дарма — його обряди і традиції справді дарують унікальні та не забутні враження.

Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, де у ніч з 6 на 7 липня мешканці та гості столиці зможуть плести вінки, стрибати через вогнище і шукати цвіт папороті…

Куди піти в Києві на Івана Купала?

Парк Київська Русь

Де:вулиця Костянтинівська, 7А

Коли: 6 липня з 17.00; 10-11 липня з 14:00.

Скільки:

  • для дорослих — 250 грн. (за попередньої покупки на сайті діють знижки);
  • для пенсіонерів та студентів — 150 грн;
  • для школярів — 100 грн;
  • дошкільнятам — безкоштовно.

У Київській Русі традиційно проходимите наймасштабніше та найтриваліше святкування Купала.

Окрім класичних обрядів, відвідувачі матимуть змогу взяти участь у кінних змаганнях, постріляти з лука і сфотографуватися у народних костюмах.

До того ж, кожен охочий зможе відправитися на пошуки квітки папороті…

Не даремно ж організатори пропонують нічліг учасникам.

Пирогів

Де: вул. Академіка Тронька, 1

Коли: 6 липня з 18.00

Скільки:

  • Дорослі — 80 грн;
  • Діти (6-9 років) — 20 грн;
  • Діти (10-17 років) — 40 грн;
  • Студенти / пенсіонери — 40 грн.

“Буде захопливо, натхненно і драйвово”, — обіцяють організатори Купала у Національному музеї народної архітектури та побуту України.

Ще б пак, вони там стільки активностей придумали.

Спочатку відвідувачі матимуть змогу послухати презентацію нової книги Анни Багряної — “Вітрова гора”.

Потім відбудеться реконструкція обрядів встановлення Купайлиці та вінкоплетіння.

Після цього зможуть відвідати майстер-клас з народних танців.

Словом, аж до виступу “яскравої зірки”, ім’я якої поки тримають у секреті, та розпалення вогнища, кожному буде чим зайнятися.

Феофанія

Де: вул. Академіка Лебедєва

Коли: 6 липня з 17.00

Скільки: 40 грн

Парк “Феофанія” цьогоріч знову тішитиме відвідувачів етно-дискотекою.

Організатори обіцяють, що святкування буде феєречним.

Плетінням вінків, стрибками через вогонь і спаленням опудала не обійдеться!

До традиційних купальських забав додасться ще й вогняне шоу.

Воно розпочнеться о 22:00.

Ось і все. Залишилось визначитись, де саме незабутньо провести магічну купальську ніч.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні традиції свята Івана Купала.

Фото: Pixabay

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Теги: Івана Купала, Київ, події, святкування, традиції
03.07.2021 09:10



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