together-is-better
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Рус
Онлайн Факти Проекти Телепрограма Серіали
together-is-better Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
ICTV Ранок 26.08.2022 08:48
26.08.2022 08:48
Поділитися

Щиро та небанально. Привітання з Днем народження у прозі

Щиро та небанально. Привітання з Днем народження у прозі

Оригінальні привітання з Днем народження у прозі.

Коли доходить справа вітати кого-небудь з Днем народження, постає питання — як зробити це щиро та небанально.

Ранок у Великому Місті зробив добірку теплих привітань своїми словами українською мовою.

Читай і обирай, що тобі більше до душі.

Красиві привітання з Днем народження у прозі

Наше життя як велика ріка. Бажаю твоєму човну легко проходити пороги труднощів, не втратити керування у водоверті кохання й обов’язково допливти до водоспаду щастя. Сьогодні твої очі світяться, на губах прекрасна усмішка, а повітря наповнене любов’ю близьких. Хай так буде завжди, а не лише в День народження.

***

Я бажаю тобі, щоб вічним стимулом і двигуном у всіх твоїх життєвих справах була любов, а надійною опорою буде віра у власні сили. Нехай у тебе безперебійно народжуються шикарні ідеї, які успішно будуть реалізовані і доставлять тобі бездонну радість і щастя. З днем народження!

***

Прийміть мої найщиріші побажання! Міцного вам здоров’я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх справах. Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів!

Також по темі: Від щирого серця. Привітання з Днем народження своїми словами Привітання коханому чоловіку з Днем Народження: проза, вірші та картинки Майже сестра. Теплі привітання з Днем народження для подруги

***

Від щирого серця вітаю Вас з днем народження! Бажаю Вам Божого благословення у всіх починаннях, весняного настрою в душі і радості в очах, більше прекрасних новин і несподіваних приємних подарунків долі! Ви неймовірна і прекрасна людина! Пишаюся знайомством з Вами!

***

В радісний і світлий день народження хочу побажати щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен день повниться веселим і милим відчуттям, гарним настроєм, задушевними зустрічами і плідною працею! Щастя і радощів у домівку, здоров’я і благополуччя родині, натхнення і творчості для душі! Хай сонце заглядає у вікна, а щастя — в серце!

день народження фото

***

Наше життя це прекрасний сад, повний троянд з чудовим ароматом, але серед квітів ховаються непомітні гострі шипи, і мало кому вдається ніколи не поранитися. Тобі, в твій День народження, я бажаю, щоб шипів в твоєму саду було якомога менше, а від тих, що не вдасться уникнути, залишаться лише легкі подряпини.

***

Бажаю в такий яскравий і барвистий День твого народження у келихи налити замість шампанського іскристу радість з ніжними бульбашками щирих усмішок! Бажаю пристрасного сп’яніння від щастя і позитивних барвистих емоцій! А на десерт бажаю тільки солодкого довгоочікуваного успіху і неймовірно смачної удачі!

***

Сердечно вітаю з Днем народження! Нехай кожен Ваш день буде сповнений радістю, посмішками та чудовими емоціями! Гарного настрою, натхнення, наснаги, творчих злетів, потужних звершень, добробуту, оптимізму і миру! Нехай множаться й збуваються Ваші мрії та бажання! Нехай кожен Ваш день буде значущим, яскравим й результативним!

***

Нехай твоє життя буде схожим на казку, розфарбовану всіма кольорами веселки: червоний – це твоє вічне взаємне кохання, оранжевий – теплота дружніх стосунків, жовтий – яскраве сонечко, зелений – спокій і мир у душі, блакитний – чисте безхмарне небо, синій – вірність і чесність, а щоб ти іноді розслаблялась, то нехай час від часу для тебе все буде фіолетове!

***

Говорити один одному гарні слова і бажати удачі можна кожен день, але в День народження кожне слово має особливу вагу і звичайно ж, у них є особлива, чарівна сила – вони мають властивість збуватися! Тож нехай збудуться наші побажання для тебе – бути щасливим, успішним у будь-якій справі й любимим найкращими людьми!

Коротенькі привітання з Днем народження своїми словами

Вітаю з Днем народження! Бажаю вдачі та здоров’я, наснаги та щирості у стосунках, краси та позитиву! Нехай ваша стежинка веде вас до успіху! Будьте коханими та кохайте!

***

Нехай в життя завітають позитив та радість, огорнути з собою Вас, наче покривалом і будуть зігрівати. З днем Народження!

***

Вітаю з днем варення і бажаю, щоб тобі жилося солодко і гарно. Нехай за твоєю спиною виростають крила, які піднімуть тебе до небес!

день народження фото

***

Бажаю тобі купу грошей, море любові і багато часу, щоб усім цим насолодитися!

***

Вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі безмежного щастя та міцного здоров’ячка. Нехай кожен день буде сповнений добром та щастям. Усміхайся, це тобі дуже личить. Обіймаю!

***

З Днем народження! Бажаю Вам, щоб кожен день життя був переповнений коханням, радістю, яскравими емоціями!

***

З Днем народження! Нехай і далі ваша потужна енергія притягує як магніт якомога більше цікавих, розумних, приємних особистостей!

***

Вітаю з днем народження і бажаю отримувати від життя тільки позитив, а все лихе нехай оминає тебе стороною. Подорожуй, досягай своїх цілей та втілюй усі мрії! У тебе все вийде, я знаю!

Вітальні листівки з Днем народження

Нагадаємо, раніше ми вже публікували привітання з Днем народження в прозі.

Фото: Pexels

Теги: день народження, привітання
26.08.2022 08:48

Топ-відео

імперія фото 00:06:12
україна 00:08:06
Росіянка фото 00:06:12
київ фото 00:09:27

Гарячі матеріали

Що таке іпохондрія

Уявні хвороби. Що таке іпохондрія і як з нею боротись
Чайлд-фрі

Хто такі чайлд-фрі? Що це за люди і чи дійсно вони ненавидять дітей
дитина читає

Як вчити англійську мову з дитиною: дієві способи
Костенко Ліна

Впливові патріотки: 5 жінок, які завзято боролися за незалежність України
Загрузка...

Ведучі каналу

Сергій Лиховида Сергій Лиховида Юлія Зорій Юлія Зорій Павло Казарін Павло Казарін
Показати ще
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ