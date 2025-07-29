Корисні смузі: топ найкращих літніх рецептів

Рецепти найкращих смузі, які наповнять твій організм здоров`ям та енергією.

Що їсти на сніданок, щоб забепечити своє тіло необхідними клітковиною, вітамінами та мікроелементами? Ідеальний варіант – смузі!

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе кілька смачних ідей, які допоможуть починати ранок із користю.

Смузі – рецепти і користь

Зелений смузі – рецепт

Користь:

Зелений смузі – це справжній еліксір бадьорості. Склянка напою на сніданок здатна наповнити твій організм силами та енергією. А ще це справжня вітамінна бомба!

Інгредієнти:

Шпинат або інша салатна зелень – 1 пучок

Ківі – 1 шт

Яблуко – 0,5 шт

М`ята – 2 гілочки

Мед – 1 ч.л.

Приготування:

Зелень сполоснути, видалити жорсткі стеблі, листя нарвати руками. Ківі та яблуко очистити від шкірки. Покласти всі інгредієнти в чашу блендера та перебити до однорідності. Розлити по бокалах і прикрасити. Пити одразу.

Кавуновий смузі

Користь:

Цей смузі чинить виражений детокс-ефект. Якщо регулярно вживати його в якості сніданку, уже за кілька тижнів можна не лише очистити організм, але й скинути парочку зайвих кілограмів.

Інгредієнти:

М`якоть кавуна – 300 г

Ягоди – 1 чашка

Лимон – 1 шт

Мед – 1 ст. л

Лід – 1 чашка

Приготування:

Вижми сік з лимона (шкірки нам не потрібні) Склади усі інгредієнти, окрім льоду, в чашу блендера та ретельно перебий. Розлий по бокалах, додай лід і прикрась.

Овочевий смузі

Користь:

Цей смузі сподобається поціновувачам незвичайних смаків. Головне – вибирати для нього солодкі та свіжі овочі. Напій допоможе налагодити обмін речовин в організмі та буде корисним для підтримки зору.

Інгредієнти:

Буряк – 1 шт.

Морква – 4 шт.

Яблуко – 2 шт.

Вода – 100 мл.

Приготування:

Почисть та нарізати фрукти і овочі, скласти у чашу блендера. Додай води і перебити все до однорідності. Якщо любиш солоденьке – можеш додати ложку меду. Розлий по склянках і подавай одразу.

Тож дбай про своє здоров`я та щодня пий корисні смузі.

Нагадаємо, раніше ми публікували рецепт балійського смузі-боул.

Фото: Pixabay