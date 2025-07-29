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ICTV Ранок 29.07.2025 11:52
29.07.2025 11:52
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Корисні смузі: топ найкращих літніх рецептів

Корисні смузі: топ найкращих літніх рецептів

Рецепти найкращих смузі, які наповнять твій організм здоров`ям та енергією.

Що їсти на сніданок, щоб забепечити своє тіло необхідними клітковиною, вітамінами та мікроелементами? Ідеальний варіант – смузі!

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе кілька смачних ідей, які допоможуть починати ранок із користю.

Смузі – рецепти і користь

Зелений смузі – рецепт

зелений смузі фото

Користь:

Зелений смузі – це справжній еліксір бадьорості. Склянка напою на сніданок здатна наповнити твій організм силами та енергією. А ще це справжня вітамінна бомба!

Інгредієнти:

  • Шпинат або інша салатна зелень – 1 пучок
  • Ківі – 1 шт
  • Яблуко – 0,5 шт
  • М`ята – 2 гілочки
  • Мед – 1 ч.л.
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Приготування:

  1. Зелень сполоснути, видалити жорсткі стеблі, листя нарвати руками.
  2. Ківі та яблуко очистити від шкірки.
  3. Покласти всі інгредієнти в чашу блендера та перебити до однорідності.
  4. Розлити по бокалах і прикрасити. Пити одразу.

Кавуновий смузі

кавуновий смузі

Користь:

Цей смузі чинить виражений детокс-ефект. Якщо регулярно вживати його в якості сніданку, уже за кілька тижнів можна не лише очистити організм, але й скинути парочку зайвих кілограмів.

Інгредієнти:

  • М`якоть кавуна – 300 г
  • Ягоди – 1 чашка
  • Лимон – 1 шт
  • Мед – 1 ст. л
  • Лід – 1 чашка

Приготування:

  1. Вижми сік з лимона (шкірки нам не потрібні)
  2. Склади усі інгредієнти, окрім льоду, в чашу блендера та ретельно перебий.
  3. Розлий по бокалах, додай лід і прикрась.

Овочевий смузі

овочевий смузі фото

Користь:

Цей смузі сподобається поціновувачам незвичайних смаків. Головне – вибирати для нього солодкі та свіжі овочі. Напій допоможе налагодити обмін речовин в організмі та буде корисним для підтримки зору.

Інгредієнти:

  • Буряк – 1 шт.
  • Морква – 4 шт.
  • Яблуко – 2 шт.
  • Вода – 100 мл.

Приготування:

  1. Почисть та нарізати фрукти і овочі, скласти у чашу блендера.
  2. Додай води і перебити все до однорідності. Якщо любиш солоденьке – можеш додати ложку меду.
  3. Розлий по склянках і подавай одразу.

Тож дбай про своє здоров`я та щодня пий корисні смузі.

Нагадаємо, раніше ми публікували рецепт балійського смузі-боул.

Фото: Pixabay

Теги: Здоров'я, рецепти
29.07.2025 11:52

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